Abelardo De La Espriella ordena investigación en la Fuerza Área. El presidente quiere llegar hasta las últimas consecuencias, “deberán responder”

Las revelaciones de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, Eva Ferrer, en una explosiva entrevista con SEMANA, generó una fuerte reacción del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien anunció una investigación “exhaustiva” sobre los hechos denunciados.

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“He ordenado al comandante de la Fuerza Aérea una investigación exhaustiva sobre los graves hechos denunciados por la revista SEMANA. Se debe esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades”, señaló el mandatario colombiano en una publicación en su cuenta de X.

De La Espriella fue claro en que la investigación se adelantará con la inspección general de la Fuerza Aérea y los organismos de contrainteligencia de la institución al persona actual y al que se encontraba en el Gobierno anterior de los equipos que están involucrados en Catam.

“Si se comprueba que miembros de la Fuerza Aérea están implicados, serán llamados a calificar servicios de manera inmediata y deberán responder ante las autoridades competentes”, sentenció el jefe de Estado.

La reacción del presidente de la República se da después de conocer que la ex primera dama Verónica Alcocer, de acuerdo con el testimonio de Eva Ferrer, estaría involucrada en una red de tráfico de armas y drogas.

Según la exconsejera, la droga y las armas se habrían transportado a Venezuela en aviones oficiales, en los cuales también habría movido grandes cantidades de dinero con destino a Colombia.

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“A mí me dicen, y lo que viví, es que todos los temas de los vuelos de Verónica hacia Venezuela los llevaba Carolina Plata y eran super confidenciales. Y desde que yo salí, más. Sé que a uno de los edecanes no lo tienen en cuenta para nada de esos viajes, porque decían que no les daba confianza y que todo eso se llevaba muy en secreto”, señaló Ferrer al ser interrogada si ese transporte se realizaba en aviones oficiales.

La exasesora afirmó que Manuel Grau le habló de droga en esos viajes y mencionó fotografías de Alcocer con maletas grises en vuelos a Venezuela, que presuntamente estarían llenas de estupefacientes.

También dijo que Grau le contó que Alcocer trajo a Colombia 2,5 millones de dólares tras un viaje a Venezuela en enero de 2023. Al preguntarle quién había ingresado el dinero, respondió: “Los trae Verónica”.

“Uno trae dinero por alguna cosa, ¿no? Parece que hay fotos de Verónica descendiendo del avión con maletas grises en las que dentro había droga y había movimiento de capital de allá a aquí y de aquí a allá”, dijo.

Vea la entrevista completa que realizó Vicky Dávila a Eva Ferrer en SEMANA: