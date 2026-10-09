Abelardo De La Espriella presentó el decreto sobre la modernización portuaria del país: estos son los detalles

Este viernes 9 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, presentó los detalles de una medida que adoptó su administración para modernizar las terminales portuarias del país.

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Se trata de un decreto expedido por el Ministerio de Transporte:

“Fue una preocupación desde el primer día de gobierno actualizar el régimen de las concesiones portuarias y responder a varias dificultades que el sector viene enfrentando desde hace algunos años, porque la legislación y los decretos se quedaron atrás mientras que la actividad portuaria creció, se desarrolló y se proyectó.

“Quiero detenerme en las principales decisiones contenidas en ese decreto. Lo primero es algo absolutamente elemental: Colombia no puede permitir que un puerto deje de modernizarse simplemente porque su concesión se aproxima al vencimiento.

Desde Cartagena, el presidente Abelardo De La Espriella reveló detalles del decreto de su Gobierno sobre la modernización portuaria del país: “Resolver varias dificultades del sector”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/4a8grZUdTD — Revista Semana (@RevistaSemana) October 9, 2026

“Eso no tiene sentido y lo vamos a corregir. Puede ocurrir que falten pocos años para terminar un contrato y aparezca una inversión necesaria para que el puerto siga siendo competitivo, porque si no, se queda rezagado.

“Esa inversión puede necesitar 10 años para recuperarse, pero al contrato, por ejemplo, solo le quedan 4; naturalmente, el concesionario se abstiene de hacerla. Cuando eso sucede, pierde el empresario y pierde muchísimo el país”.

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Finalmente, expresó en su discurso desde el puerto de Cartagena:

“El nuevo régimen permitirá que, cuando falten cinco o menos años para el vencimiento y se proyecten nuevas inversiones que no alcancen a recuperarse en el término de la concesión, el concesionario pueda someterlas al estudio de la entidad competente. Si son aprobadas, podrá reconocerse el valor residual no recuperado en los términos establecidos por la regulación”.