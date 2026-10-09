Emotivo mensaje de José Manuel Restrepo tras dos meses en el gobierno: “Colombia recuperó su lugar”

Tras cumplir los primeros dos meses en su cargo, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, hizo público un pronunciamiento oficial para evaluar los avances de la administración encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella.

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Durante su mensaje, el alto funcionario enfatizó el enfoque de trabajo de campo adoptado por la Casa de Nariño para escuchar a las comunidades y construir las políticas de Estado directamente en las regiones, alejándose del trabajo tradicional de oficina.

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Bajo la premisa institucional de que “La Patria Milagro se construye en los territorios y con los colombianos”, el vicepresidente subrayó que los constantes desplazamientos por el país han permitido establecer un diálogo directo con los ciudadanos.

Según Restrepo, este contacto directo constituye la base operativa para comprender las necesidades apremiantes de las distintas zonas de la geografía nacional y responder a ellas con celeridad.

Proyección internacional y metas de dinamismo económico

En el frente diplomático, Restrepo sostuvo que las acciones desarrolladas durante estas semanas permitieron un giro favorable en la percepción del país en el exterior.

Dos meses construyendo la Patria Milagro 🇨🇴 Dos meses recorriendo el país junto al presidente Abelardo De La Espriella, escuchando a la gente y entendiendo que lo que queremos para Colombia no se construye desde un escritorio, sino en los territorios, mirando a los ojos a cada colombiano. En estas semanas el mundo volvió a mirarnos con confianza, y Colombia recuperó su lugar y su dignidad ante la comunidad internacional. — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) October 9, 2026

“En estas semanas el mundo volvió a mirarnos con confianza, y Colombia recuperó su lugar y su dignidad ante la comunidad internacional”, aseveró el mandatario al resaltar los acercamientos multilaterales promovidos por la administración.

Finalmente, en materia de reactivación, el vicepresidente trazó un ambicioso objetivo de desarrollo al señalar que el Gobierno trabaja de manera articulada para alcanzar una meta de crecimiento económico del 6 %.

Esta hoja de ruta buscará consolidarse mediante una alianza estratégica que integre al sector privado, los centros académicos y la sociedad civil dentro de los proyectos productivos del país.