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Emotivo mensaje de José Manuel Restrepo tras dos meses en el gobierno: “Colombia recuperó su lugar”

El vicepresidente entregó un balance oficial sobre los primeros 60 días del gobierno.

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Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2026 a las 7:32 a. m.
José Manuel Restrepo habló tras sus primeros dos meses en el Gobierno Nacional.
José Manuel Restrepo habló tras sus primeros dos meses en el Gobierno Nacional. Foto: SEMANA

Tras cumplir los primeros dos meses en su cargo, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, hizo público un pronunciamiento oficial para evaluar los avances de la administración encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella.

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Durante su mensaje, el alto funcionario enfatizó el enfoque de trabajo de campo adoptado por la Casa de Nariño para escuchar a las comunidades y construir las políticas de Estado directamente en las regiones, alejándose del trabajo tradicional de oficina.

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Bajo la premisa institucional de que “La Patria Milagro se construye en los territorios y con los colombianos”, el vicepresidente subrayó que los constantes desplazamientos por el país han permitido establecer un diálogo directo con los ciudadanos.

Según Restrepo, este contacto directo constituye la base operativa para comprender las necesidades apremiantes de las distintas zonas de la geografía nacional y responder a ellas con celeridad.

Proyección internacional y metas de dinamismo económico

En el frente diplomático, Restrepo sostuvo que las acciones desarrolladas durante estas semanas permitieron un giro favorable en la percepción del país en el exterior.

“En estas semanas el mundo volvió a mirarnos con confianza, y Colombia recuperó su lugar y su dignidad ante la comunidad internacional”, aseveró el mandatario al resaltar los acercamientos multilaterales promovidos por la administración.

Finalmente, en materia de reactivación, el vicepresidente trazó un ambicioso objetivo de desarrollo al señalar que el Gobierno trabaja de manera articulada para alcanzar una meta de crecimiento económico del 6 %.

Esta hoja de ruta buscará consolidarse mediante una alianza estratégica que integre al sector privado, los centros académicos y la sociedad civil dentro de los proyectos productivos del país.