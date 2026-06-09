Abelardo de la Espriella propuso fortalecer el sistema de defensoría pública para colombianos que no tienen cómo pagar un abogado

Abelardo de la Espriella lanzó una nueva propuesta en medio de su campaña presidencial. Según dijo, si llega a la Casa de Nariño, buscaría fortalecer el sistema de defensoría pública.

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“Como abogado litigante, fui testigo de la labor extraordinaria que cumplen los defensores públicos en la protección del debido proceso de millones de colombianos que no tienen cómo pagar un abogado. Sin embargo, este gobierno ha optado por asfixiar la defensoría mediante recortes presupuestales que hoy tienen al sistema al borde del colapso”, aseguró el candidato.

De la Espriella agregó que no es viable que un defensor pública tenga que atender cientos de procesos al mismo tiempo, lo que dificulta su labor y hace que colapse el sistema judicial del país.

“Es imposible administrar justicia de manera seria bajo esas condiciones. La consecuencia es devastadora: cientos, e incluso miles, de delincuentes recuperan su libertad porque no existe un defensor disponible para comparecer a las audiencias, obligando a los jueces a tomar decisiones que terminan afectando la seguridad de todos los colombianos”, cuestionó.

Por eso, considera que se debe fortalecer la defensoría pública, pues se trata de “una condición indispensable para restablecer el orden, garantizar la justicia y recuperar la juridicidad de la República”.

“Conmigo, la defensoría pública volverá a tener los recursos, la dignidad y la capacidad operativa que Colombia necesita para que la justicia funcione, se protejan las garantías constitucionales y se fortalezca la seguridad de todos los ciudadanos”, aseguró.

En las últimas horas, De la Espriella ha lanzado varias propuestas de cara a la segunda vuelta presidencial. Por su parte, su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, ha desmentido varias “noticias falsas” alrededor de la campaña.

Abelardo de la Espriella y su fórmula José Manuel Restrepo. Foto: AFP

Por ejemplo, uno de los puntos sobre los que se ha conversado es la posibilidad de usar fracking en el país. “Ignorancia supina de quien representó a un gobierno que por el contrario aumentó la deforestación, no protegió el páramo de Santurbán y animó la minería criminal que generó más deforestación y atentó contra los ecosistemas. ¡Valiente incoherencia!“, le dijo Restrepo a Gustavo Bolívar.

Restrepo le recordó al exdirector de Prosperidad Social un video de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum en el que habla de los avances de esa técnica y la reducción de daños al medioambiente. “¡Claro que se puede hacer exploración no convencional con la nueva tecnología con todos los criterios de sostenibilidad!“, afirmó.

El candidato vicepresidencial ha negado que De la Espriella busque afectar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ o que quieran cerrar el Icetex.