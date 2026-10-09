Abelardo De La Espriella reveló que una plaza de Colombia llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay: “Su amor por la patria”

A través de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, volvió a mencionar el caso del magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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En el mensaje que publicó este viernes, 9 de octubre, el mandatario colombiano insistió en que ha impartido instrucciones para que se encuentre a los autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

De La Espriella manifestó que una plaza de Colombia llevará el nombre de quien fue precandidato presidencial del Centro Democrático, en homenaje a su memoria y legado.

“Este homenaje no es para mí. Le pertenece a la memoria de un verdadero patriota: Miguel Uribe Turbay. Colombia perdió a un líder brillante, a un demócrata íntegro y a un hombre que tenía todas las condiciones para convertirse en un gran presidente de la República. Su vida fue arrebatada de manera vil por quienes pretendieron silenciar su voz, sus convicciones y su defensa inquebrantable de la libertad”, indicó el mandatario.

Además, manifestó: “A su familia y a todos los colombianos les doy mi palabra: no descansaremos hasta que se conozca toda la verdad y este magnicidio no quede impune. He impartido instrucciones para que los organismos competentes, dentro del marco de la ley, lleguen hasta los autores intelectuales y financiadores de este crimen”.

“No basta con identificar a quienes ejecutaron el asesinato: hay que llegar hasta quienes lo planearon, lo ordenaron y lo financiaron”, subrayó el jefe de Estado.

Y concluyó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Una plaza de Colombia llevará el nombre de Miguel Uribe Turbay para que las futuras generaciones recuerden su valentía, su amor por la patria y su compromiso con la democracia”.

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“¡Podrán arrebatarle la vida a un patriota, pero jamás podrán borrar su legado de la historia de Colombia! Descansa en paz, Miguel. Amigo, patriota y defensor de la libertad. Tu memoria vivirá por siempre en el corazón de nuestra nación”, recalcó el presidente de la República.