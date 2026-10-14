Acusación en EE. UU. salpica a Timochenko: piden a la JEP verificar posibles incumplimientos del acuerdo de paz

En la tarde de este 14 de octubre, el vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Simón Molina, puso en conocimiento de la JEP un hecho que salpicaría a Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, tras conocer un documento de Estados Unidos.

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Se trata de una acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. El documento estadounidense afirma que, hacia 2013, Maduro y Flores habrían sostenido una reunión con dirigentes de las FARC, entre ellos Rodrigo Londoño, “Timochenko”; Iván Márquez y Jesús Santrich (ya fallecido), en un contexto que la acusación vincula con el narcotráfico, obligaciones económicas y el eventual suministro de minas y armas.

Rodrigo Londoño se presentó personalmente ante la JEP, luego de regresar de su viaje a España, autorizado por esa jurisdicción. Foto: El País

Tras los hechos, Molina solicitó ante la JEP que sea verificada la autenticidad y alcance de esa información y determine si puede tener incidencia sobre las obligaciones de verdad plena y no repetición de quienes aún mantienen beneficios o tratamientos especiales ante esa jurisdicción. El escrito también menciona una acusación sobre un episodio de 2017 en el que autoridades venezolanas habrían transportado armas a miembros de las Farc y del ELN a cambio de cargamentos de cocaína.

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“Si existen documentos judiciales extranjeros que mencionan a antiguos jefes de las FARC en hechos de esta gravedad, la JEP tiene la obligación de contrastarlos. Los beneficios de la justicia transicional no pueden ser un cheque en blanco: están condicionados a decir toda la verdad y a no repetir conductas criminales”, afirmó Molina.

Adicional a una solicitud de revisión, Molina también pidió revisar sus obligaciones vigentes y, si existen elementos suficientes, valorar de oficio la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad.

“Aquí no estamos pidiendo condenas automáticas. Estamos pidiendo que se investigue, se contraste la información y se determine si quienes recibieron los beneficios de la JEP cumplieron realmente con la verdad y con la no repetición. Colombia tiene derecho a saberlo”, concluyó Molina.

El representante Simón Molina solicitó a la JEP verificar información de un documento judicial de Estados Unidos que menciona a Rodrigo Londoño, Timochenko. Foto: Cortesía: Concejo de Medellín.