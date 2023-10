Albert Corredor se desmarca del quinterismo y arremete contra Juan Carlos Upegui: “Por un bobo no votan”

Quedan once días para que los colombianos acudan a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles por lo que la campaña entró en su recta final y podrían presentante diferentes movidas para fortalecer algunas campañas como estrategia para ganar el 29 de octubre.

En el caso de Medellín, algunos sectores especulaban una posible alianza entre Albert Corredor y Juan Carlos Upegui para contrarrestar el respaldo que tiene Federico Gutiérrez en las diferentes encuestas que se han presentado en los últimos días. Sin embargo, Corredor, quien es candidato de Medellín Nos Une, dejó claro que no hará alianza alguna y que va solo hasta el final.

Por esa razón, Corredor acudió a la misma vía para responder y dejar claro que no está en esa orilla política y literalmente despachó a Upegui de su lado. “En Medellín votan por quienes defienden y hacen respetar a las mujeres, votan por quienes no se dejan amedrentar, pero por un bobo no votan!”, dijo Corredor.