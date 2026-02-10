La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de conformar nuevas listas por parte del petrismo generó todo un debate político y jurídico en el país. En los últimos días, desde ese sector tuvieron que volver a presentar las listas con el logo del Pacto Histórico, pues algunos habían sido inscritos por la Colombia Humana y esa colectividad superó en 2022 el umbral del 15 %.

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, dijo que se trata de una de las situaciones más complicadas que han visto en el tiempo que llevan haciendo estos análisis.

“No es una situación fácil. Es una situación en la que yo creo que, en los últimos 20 años que llevamos haciendo observación electoral, es una de las más complicadas para una organización política”, aseguró.

Barrios dijo que desde la semana pasada vienen haciendo una revisión de las diferentes resoluciones que se han dado por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre el tema, a pesar de que algunas aún no se conocen públicamente.

Alejandra Barrios, directora nacional de la Misión de Observación Electoral (MOE). Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Estamos viendo cuáles pueden ser los diferentes impactos de las decisiones que tomó el CNE en torno a diferentes listas del Pacto Histórico”, agregó la directora de la MOE.

Barrios reconoció que hay implicaciones jurídicas en las que cada una de las organizaciones tiene el derecho de hacer las revisiones necesarias, aunque también es claro que tiene consecuencias políticas.

Pacto Histórico reinscribió sus listas a la Cámara de Representantes por Bogotá, Valle, Atlántico y Cauca

“Sobre eso, la mejor invitación que se puede hacer al Pacto Histórico es, obviamente, hacer todo tipo de recursos, si así lo desea hacer, de acuerdo a lo que está en el contexto político y electoral”, afirmó la directora de la MOE.

Barrios le recomendó a esa colectividad que para el futuro tome decisiones que les permitan actuar en política que no generen hechos como una posible doble militancia o inscripción de listas que, posteriormente, sean tumbadas, como sucedió en este caso.

El Pacto Histórico tuvo que volver a inscribir sus listas a varias cámaras del país. Foto: Pacto Histórico

Barrios afirmó que uno de los temas fundamentales hacia el futuro que se debe tener en cuenta es contrarrestar la violencia política, pero también que haya reglas claras establecidas.

“Que todos los candidatos y organizaciones políticas sepan cuáles son las reglas con las que van a una competencia electoral. Que sepan cuáles son las consecuencias de las decisiones que toman cuando van a una competencia electoral y que tengan suficiente claridad antes para saber cómo pueden tomar las decisiones dentro de las organizaciones políticas”, aseguró Barrios, quien le pidió al nuevo Congreso, que sea elegido el próximo 20 de julio, que esa sea una de las primeras tareas que adelante.