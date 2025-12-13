Álvaro Uribe asegura que “en las próximas horas” se conocerá la candidata del Centro Democrático para las elecciones de 2026

Empieza la cuenta regresiva para que Colombia conozca a la candidata o candidatas del Centro Democrático que competirán en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, de cara a las elecciones presidenciales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó este sábado, 13 de diciembre, desde Envigado, que en el transcurso del fin de semana o a más tardar el próximo lunes se conocerá un resultado al proceso interno que adelantan.

“En las próximas horas, este fin de semana, el lunes, el director del partido y nuestras tres candidatas anunciarán el resultado del proceso democrático para escoger la candidatura del Centro Democrático”, señaló Uribe Vélez.

Este procedimiento del que habla el expresidente arrancó desde el pasado 1 de diciembre, cuando la colectividad informó que avanzaba en un proceso mixto para la selección de sus candidatas presidenciales para la consulta.

De acuerdo con el partido político, el mecanismo combina una encuesta digital y un colegio electoral, esquema que ya había sido comunicado previamente a los precandidatos por la colectividad.

Desde Envigado,



Nuestras precandidatas, una vida política por el camino de la transparencia. pic.twitter.com/PAEu0AR6Rs — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) December 13, 2025

El ex jefe de Estado aprovechó este sábado para destacar el talante de las precandidatas presidenciales. “Tienen todas las virtudes”, señaló Uribe Vélez sobre Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

“Una vida política siempre por el camino de la transparencia. No han participado de vicios de la política como el clientelismo, la corrupción, la mermelada que este gobierno incrementó y se han robado con mermelada toda esa plata, simplemente para tratar de sobornar congresistas”, dijo.

El expresidente insistió que las candidatas del Centro Democrático son “transparentes, sin clientelismo, ajenas a la mermelada”. Además, enfatizó que hecho “una oposición clara al gobierno de Petro, una oposición con argumentos, una tarea propositiva para que Colombia salga adelante”.