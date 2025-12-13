Suscribirse

Álvaro Uribe asegura que “en las próximas horas” se conocerá la candidata del Centro Democrático para las elecciones de 2026

El expresidente destacó el talante de las representantes de la colectividad y llamó a los colombianos a pensar en las característica de cada una de ellas.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 4:44 p. m.
El expresidente Álvaro Uribe (centro) se refirió a la elección de la candidata del Centro Democrático para las elecciones a la presidencia de Colombia. En la imagen, de izquierda a derecha también aparecen Paloma Valencia, Gabriel Vallejo, María Fernanda Cabal y Paola Holguín. | Foto: Semana

Empieza la cuenta regresiva para que Colombia conozca a la candidata o candidatas del Centro Democrático que competirán en la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026, de cara a las elecciones presidenciales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez confirmó este sábado, 13 de diciembre, desde Envigado, que en el transcurso del fin de semana o a más tardar el próximo lunes se conocerá un resultado al proceso interno que adelantan.

Contexto: Álvaro Uribe abre la puerta a que el candidato de la derecha no se escoja en consulta; esta es su propuesta

“En las próximas horas, este fin de semana, el lunes, el director del partido y nuestras tres candidatas anunciarán el resultado del proceso democrático para escoger la candidatura del Centro Democrático”, señaló Uribe Vélez.

Este procedimiento del que habla el expresidente arrancó desde el pasado 1 de diciembre, cuando la colectividad informó que avanzaba en un proceso mixto para la selección de sus candidatas presidenciales para la consulta.

De acuerdo con el partido político, el mecanismo combina una encuesta digital y un colegio electoral, esquema que ya había sido comunicado previamente a los precandidatos por la colectividad.

El ex jefe de Estado aprovechó este sábado para destacar el talante de las precandidatas presidenciales. “Tienen todas las virtudes”, señaló Uribe Vélez sobre Paloma Valencia, Paola Holguín y María Fernanda Cabal.

Una vida política siempre por el camino de la transparencia. No han participado de vicios de la política como el clientelismo, la corrupción, la mermelada que este gobierno incrementó y se han robado con mermelada toda esa plata, simplemente para tratar de sobornar congresistas”, dijo.

El expresidente insistió que las candidatas del Centro Democrático son “transparentes, sin clientelismo, ajenas a la mermelada”. Además, enfatizó que hecho “una oposición clara al gobierno de Petro, una oposición con argumentos, una tarea propositiva para que Colombia salga adelante”.

Contexto: Precandidatas del Centro Democrático presentaron su informe como senadoras: “Le harán falta al Congreso”

Finalmente, el exmandatario le pidió a los colombianos “pensar en estas características de María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Olguín”.

