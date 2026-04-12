Álvaro Uribe hace oscuro panorama de seguridad y habla de “votación impuesta por las armas” el 8 de marzo: “Los que apoyan a Petro y Cepeda”

Desde La Unión, Antioquia, hasta donde llegó este domingo, 12 de abril, el expresidente Álvaro Uribe rechazó “con el alma”, como dijo, las más recientes amenazas contra Paloma Valencia.

“Rechazo con el alma esa amenaza que apareció en las redes sociales contra Paloma Valencia. Todos la vamos a cuidar. No nos van a atemorizar. Mataron a Miguel Uribe Turbay; después amenazaron a Paloma, a María Fernanda (Cabal) y a otros. Y ahora vuelven a amenazar a Paloma. Firmes para derrotar a los violentos. Es el único camino”, dijo.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia Foto: Colprensa/Semana

Según Uribe, amenazan a Paloma Valencia “porque nunca ha estado con el narcotráfico, la amenazan porque nunca ha estado con la guerrilla, porque no ha sido corrupta, porque nunca ha estado con los paramilitares. La amenazan por su gran carácter y su compromiso con Colombia, pero el pueblo colombiano todos los días la rodea más y la va a elegir presidenta de Colombia”.

Recordó que hace muchos años la guerrilla llegó hasta el municipio de La Unión. “Hubo asesinatos y secuestros; detrás venían los paramilitares y bombas. El gobierno que presidí logró que Colombia, Antioquia, La Unión mejoraran algo. Perfectos no quedaron. También cometí errores, pero la amenaza ha vuelto”, reconoció.

Álvaro Uribe e Iván Cepeda. Foto: SEMANA

Informó que 800 municipios de Colombia tienen organizaciones terroristas: “Los que apoyan a Gustavo Petro y a Cepeda obtuvieron el 54.9% de los votos en los 126 municipios más violentos de Colombia, una votación impuesta por las armas de los terroristas. A muchas partes ha regresado el secuestro”.

El país que, según Uribe Vélez, “tenía en 2012, 48.000 hectáreas de coca, hoy tiene más de 300.000. Se quejan los camioneros porque ha regresado la quema de camiones en las carreteras. Podríamos seguir hablando de esa amenaza. Por fortuna, la mancha del regreso de la violencia no ha llegado a La Unión. Hay que protegerla”.

El expresidente dijo que Paloma Valencia, la candidata presidencial, “contrarrestará esa mancha de violencia y evitará que llegue a otras regiones. Pero además, es una mujer íntegra. La política colombiana se ha deslegitimado mucho por la corrupción y ella es totalmente transparente. Una transparencia que no hay que anunciar porque lo ha demostrado a lo largo de su vida”.

Álvaro Uribe, Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Semana / Foto 3: Getty Images

Álvaro Uribe también habló del Cauca, la tierra de Valencia y donde ella estuvo durante la más reciente Semana Santa anunciando acciones en materia de seguridad.

“Ella informó que empezará su gobierno con una acción envolvente para decomisar droga, ese veneno contra la familia, contra el niño, la juventud”, expresó. Ella, además, adelantará una acción contundente contra la extorsión en el país.

Dijo que la situación del país es difícil y “es muy marcada la dificultad en Cauca, la tierra de la candidata”.

“Entre Cali y Popayán, en promedio hay cinco secuestros exprés al día y de ahí, siguiendo al sur, a Pasto e Ipiales, en la frontera con Ecuador, se presenta un permanente atraco y saqueo de camiones. Y en la carretera de Chocó hay muchas quemas de camiones”, dijo.

Y recordó que una de las primeras acciones de Paloma Valencia, en caso de convertirse en presidenta, es militarizar la carretera Cali-Popayán-Pasto.

Por eso —remató Uribe— “vienen estas amenazas contra Paloma”.