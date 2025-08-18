Álvaro Uribe Vélez vuelve a referirse a su proceso judicial: “Jamás intenté engañar a la justicia”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez vuelve a compartir con los colombianos los detalles de su proceso penal, apenas unos días después de que un juez absolviera por los mismos hechos, en unos cargos, al abogado Diego Cadena, cuyas gestiones terminaron enredando judicialmente al exmandatario.

De los cuatro cargos que le habían imputado, Cadena solo fue condenado en uno, el soborno por haberle ofrecido al polémico testigo Juan Guillermo Monsalve, un recurso de revisión gratuito sobre su caso,

En estos días, el exmandatario ha publicado tres largos trinos en los cuales ha explicado uno a uno y con una cronología muy precisa los hechos por los cuales lo condenaron a él.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refiere de nuevo a su condena penal: "Jamás intenté engañar a la justicia". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/mAerG60RY4 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2025

El domingo, habló del delito de soborno y este lunes, 18 de agosto, hizo un video sobre el fraude procesal.

Este fue su mensaje:

“Jamás intenté engañar a la justicia. El delito de fraude procesal por el cual me condenan consiste en una acción con la cual se pretenda engañar a la justicia.

En 2012, mi apoderado, el Dr. Granados, denunció a Iván Cepeda por sus abusos de defensor de derechos humanos, con esa máscara su oficio era buscar testigos para acusarme.

En 2014 nuevamente se denunció a Iván Cepeda por la visita a reclusos de Itagüí, a quienes les ofreció beneficios para que me acusaran. En febrero 16 de 2018, pocos días antes de la elección parlamentaria, la Corte se inhibió de proseguir contra Cepeda y tomó la decisión de avanzar investigaciones contra mí.

Me causó un enorme daño electoral en esa elección parlamentaria. A los testigos de 2014 y al abogado Wilser Molina, quien me trajo la información, les compulsaron copias por falsedad. Han pasado 11 años desde que se presentaron estas declaraciones y no han encontrado nada para acusarlos de falsos testigos.

Todos los elementos probatorios recaudados, declaraciones escritas y video, se presentaron a la Corte con el pedido de que se investigara. La presentación se hizo en su texto original, sin filtros, sin digitalizar manuscritos, sin embellecer.

¿Por qué a la Corte? La Corte era la competente para investigar si esas declaraciones eran falsas o verdaderas. Era la institución a la cual debía dirigirme, porque era la Corte la entidad que me había compulsado y que había beneficiado con un inhibitorio a Iván Cepeda.

Las reuniones de Cepeda con los reclusos, a quienes les preguntó por mí y les ofreció beneficios, no admiten discusión. La declaración de Juan Carlos Sierra, El Tuso, la tomó en Estados Unidos Lisa Ruth, investigadora durante 26 años de la CIA, y además vinculada durante 13 años a una agencia de investigación privada, en los Estados Unidos, de la cual hoy es gerente.

Esa declaración la dio Juan Carlos Sierra, el Tuso, en presencia de su abogado, de ser mentira, Juan Carlos Sierra, el Tuso, perdería los beneficios que le han permitido estar en Estados Unidos. Esta declaración se envió a la Corte para que la investigara.

También se enviaron a la Corte, con el mismo propósito, para que las investigara, declaraciones de los reclusos de Cómbita, a quienes Cepeda visitó en compañía de la fugada Mercedes Arroyave, les ofreció beneficios para que me acusaran.

El fallo se atreve a decir, temerariamente, que yo sabía que esas declaraciones eran falsas y que al enviarlas a la Corte, pretendí engañar a la justicia.

Esta afirmación no tiene el más mínimo sustento probatorio. Durante el juicio, tanto Juan Carlos Sierra, el Tuso, como los reclusos reafirmaron sus declaraciones. No obstante, que a varios de ellos la Fiscalía los intimidaba diciéndoles que estaban compulsados.