Ángela Benedetti dice que Laura Sarabia “es una niña que saltó de la universidad” a trabajar con Petro como asistente y “hoy, prácticamente, maneja el país”

La exembajadora Ángela Benedetti se destapó en SEMANA y habló de varios de los personajes del Gobierno. Una de ellas es la directora del Dapre Laura Sarabia, quien desde la pasada campaña electoral ha sido la mano derecha del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas de agenda.

Benedetti contó infidencias de Sarabia. La conoce desde que era la asistente de Armando Benedetti, su hermano, cuando era senador.

Laura Sarabia pasó de manejarla la agenda a Petro en campaña a ser prácticamente la segunda al mando en el Gobierno. | Foto: Presidencia

Ángela Benedetti cuestionó el crecimiento repentino que tuvo Sarabia. “Conocí muy bien a Laura porque trabajó con Armando, mi hermano, es una niña que saltó de la universidad a trabajar con él como asistente y hoy, prácticamente, maneja el país. No tiene ningún tipo de experiencia, ni formación académica. Por eso, cada día entiendo menos al presidente”, aseguró.

¿Por qué Sarabia es tan importante para Petro? Benedetti dijo que aún no es claro, y parafraseando al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, aseguró que no entiende cómo ella que no es economista y que no tiene manejo sobre finanzas está atribuyéndose el tema de la reactivación económica y “posando de estadista”.

Benedetti conoce a Sarabia desde antes de la campaña. | Foto: SEMANA

“Como si quisiera hacernos creer que ella maneja estos temas. Imagino que, ante la ausencia del presidente, ella subsana estos vacíos. Esa es otra razón para decepcionarse de Petro”, cuestionó Benedetti.

Precisamente, criticó que la relación con los empresarios la esté manejando Sarabia y no el mismo Petro. “Esto va por dos caminos, una cosa es lo que dice el presidente Petro y otra, su mano derecha, Laura Sarabia. Ella nos quiere vender la idea de que hay una excelente relación entre el empresariado y el Gobierno, pero el jefe de Estado, en cada oportunidad, insulta a los empresarios. No hay un solo gremio que tenga buena relación con el presidente”, aseguró Benedetti. Además, cuestionó que sea ella quien hable de inversiones forzosas.

Benedetti contó que hay dos facciones enfrentadas en el Gobierno. Una es la de los exmiembros del M-19 y otra es la liderada por Sarabia. Y apuntó cuál tiene más poder. “Laura Sarabia sigue en el Gobierno y Carlos Ramón (González) tuvo que salir”.

La exembajadora recordó el episodio entre su hermano, el embajador de Colombia ante la FAO y Sarabia en el que se conocieron unos audios, revelados por SEMANA, en los que se escucha a ambos conversar en un tono fuerte contar detalles sensibles de la campaña.

Ángela Benedetti se confesó en SEMANA. | Foto: Esteban Vega La-Rotta

“Es un poco más de lo mismo, del fuego amigo. Creo que al final es falta de liderazgo del gobernante de turno. Si hay un líder que le pone tareas a su gente, metas específicas, muy seguramente estas cosas no estarían pasando. Claramente no hay liderazgo, ni siquiera en el interior del Gobierno. No tengo ni idea quién filtró esos audios”, afirmó.

Sobre el embajador aseguró: “Armando es mi hermano y lo amo, pero tenga la absoluta certeza de que él no me consulta absolutamente nada de lo que va a hacer o va a decir y yo tampoco. Él es independiente y yo también. Tengo criterio propio, he estudiado, trabajado, me he preparado”, dijo.