Angie Rodríguez lanza contundente mensaje a quienes la quieren callar en el Gobierno Petro: “No tengo intención de suicidarme”

Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, habló sobre las presuntas irregularidades que estarían ocurriendo al interior del Gobierno Petro y habló de una estrategia de algunos funcionarios para sacarla a ella del cargo.

Durante la entrevista, aseguró que las denuncias que ha hecho con nombre propio son muy graves y que por esa razón ha sido víctima de persecuciones de sus propios compañeros de gobierno y que inexplicablemente su esquema de seguridad fue reducido.

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Por esa razón, Rodríguez, quien en algún momento fue la mano derecha de Gustavo Petro, lanzó un mensaje a quienes la quieren callar.

“Debo señalar que no tengo ninguna intención de suicidarme, ni mucho menos. Con ellos no puedo esperar nada bueno”, dijo, al hacer referencia a quienes la quieren sacar, que, según ella, son unas 20 personas.

Explicó que Augusto Rodríguez, director de la UNP, no le ha garantizado su seguridad y que, en cambio, actuó rápidamente con Juliana Guerrero, quien no es integrante del Gobierno Nacional.

Contó que el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional le han brindado seguridad y que por esa razón decidió darle la entrevista a SEMANA.

Además, reveló que le ocurrió algo muy extraño antes de tener la conversación con Yesid Lancheros.

“Esta entrevista la íbamos a hacer antes, pero ese día me llegó un mensaje a las 5:00 de la mañana y me empiezan a amenazar y extorsionar. Me llegó un mensaje de un número desconocido y entré en pánico. Es un material probatorio que tiene la Fiscalía para las investigaciones que se están adelantando”.

Yesid Lancheros, director general de Semana, y Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Rodríguez aseguró que tiene una sospecha muy grande sobre la persona que está detrás de esos mensajes, pero no dio el nombre y aclaró que la Fiscalía tiene todo en su poder para hacer las averiguaciones del caso.

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El mensaje de la funcionaria a quienes la quieren callar llama la atención porque está dirigido a integrantes del Gobierno Petro. Rodríguez dijo que se siente decepcionada del presidente Gustavo Petro y que desde hace varios meses no se habla con él, a pesar de que ella fue totalmente leal al proyecto político.

Durante la entrevista Rodríguez aseguró que dentro del Gobierno Petro hay una presunta red criminal por lo que hizo un llamado a la Fiscalía y a la Procuraduría para que aceleren las investigaciones que se están adelantando.

Mientras que Rodríguez estaba en la entrevista a SEMANA, el presidente Gustavo Petro adelantaba el consejo de ministros e integrantes de su equipo de comunicaciones escucharon atentamente a la funcionaria, pero el mandatario no hizo referencia alguna al tema.