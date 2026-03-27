Antonella Petro, hija de Gustavo Petro, será madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio: este fue su discurso

El presidente Gustavo Petrov lideró este viernes, 27 de marzo, la ceremonia de bautizo de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio, el cual es 100% hecho en Colombia.

Lo particular del evento que se llevó a cabo en la capital del departamento de Bolívar, es que fue designada como madrina del navío, Antonella Petro Alcocer, hija del mandatario colombiano, quien dio unas palabras previó al bautizo de la embarcación.

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“Yo, Antonella Petro Alcocer, te bautizo en nombre del Gobierno nacional ARC 24 de Julio, he imploro a Dios que te proteja y te lleve a todas las victorias”, expresó la hija del jefe de Estado.

Antonella Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, fue designada como madrina de la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Rp3GGZkspb — Revista Semana (@RevistaSemana) March 28, 2026

Posteriormente, el mandatario realizó un discurso en el que destacó la navegabilidad que tendrá la Patrullera Oceánica Colombiana ARC 24 de Julio, en los mares: “La vida es invaluable, pero esa dignificación del ser humano que hemos iniciado a partir del salario, del bienestar social, de su familia, de él mismo, debe ser complementada por la industria militar”.

“Claro que las Fuerzas Armadas pueden construir casas quizás más baratas que el comercio y el mercado e ir garantizando que cada persona que entre a las Fuerzas Armadas de Colombia, a las Fuerzas Militares en general, tenga donde vivir cuando salga de su carrera y su familia tenga donde vivir2, anotó Petro.

Y avanzó en su intervención desde la Armada Nacional en Cartagena: “Ojalá para el caso de quienes caen por accidente, por combate, quizás a veces hasta por fallas del ser humano mismo, puedan dejar una casa a su familia, un lugar donde vivir. Y así nos vamos llenando de dignidad en el ser humano. Pero esa dignidad y ese ser humano debe ser complementado por las armas más pertinentes, las que nos sirvan para los desafíos que tenemos cotidianamente y las más modernas posibles y las nuevas”.

“Le agradezco a Antonella, que sea la madrina de este barco hasta que deje de navegar tiempos a por delante. Bonita la fecha porque hay quienes creemos que la batalla más importante que libró Colombia y la Gran Colombia para ser libre en la batalla del 24 de julio, que no fue sobre tierra sino sobre la mar, y que impidió para siempre que una flota extranjera viniera a reconquistarnos”, exaltó Petro.

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Finalmente dijo: “Pudimos hacer para bien o para mal una patria que llamamos Colombia, quizás debió ser la Gran Colombia como se planeó, quizás lo sea en el futuro, para mal es que nos hemos matado entre nosotros durante siglos, en los cien años de soledad, para bien sea que podamos llevar la paz a otras naciones, y que seamos capaces de acabar con los 100 años de soledad el día en que nos dejemos de matar entre nosotros mismos y la niñez y la juventud, entonces sea la piedra preciosa, la joya”.