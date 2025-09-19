Suscribirse

Así respondió Iván Cepeda a pregunta incómoda sobre su candidatura presidencial

El precandidato presidencial por el Pacto Histórico no titubeó al responder.

Redacción Nación
19 de septiembre de 2025, 9:15 p. m.
Iván Cepeda y Tomás Uribe se han enfrentado en redes sociales, pero la situación podría escalar y llegar a la justicia, según sostuvo el senador. Foto: Colprensa / El País.
El senador y precandidato Iván Cepeda. | Foto: Foto: Colprensa

El senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, fue abordado por el joven activista Daniel Maldonado, quien le hizo una incómoda pregunta.

Maldonado le dijo a Cepeda: “Me gustaría que usted les contara a los colombianos si considera que es el candidato de las FARC”. Tras lo anterior, el congresista sonrió y le respondió al activista: “No, no. Es decir, a mí parece que en política hay que ser honestos y hay que ser trasparentes”.

Después, Maldonado le preguntó al senador: “¿Y usted considera que ha sido honesto y transparente con los colombianos?”, a lo que el precandidato le manifestó: “Pero absolutamente”.

Contexto: “Iván Cepeda puede ganar la Presidencia”: Andrea Petro, hija del presidente, confiesa que votaría por el senador. También habla de los hijos de Álvaro Uribe

Posteriormente, Cepeda decidió pasar de entrevistado a entrevistador y procedió a hacerle una pregunta al activista Maldonado.

“Ahora le hago una pregunta, ahora que me está haciendo usted estas preguntas. ¿Usted tiene alguna información de algún proceso en mi contra?”.

Inmediatamente, Maldonado le hizo saber al senador que no y que le había preguntado lo de las FARC porque, según él, candidatos del Partido Comunes “lo están apoyando”.

iván cepeda Senador
Iván Cepeda participará en la consulta interna del Pacto Histórico en la que se escogerá al candidato único para las elecciones presidenciales de 2026. | Foto: juan carlos sierra-semana

“Me da curiosidad que, por ejemplo, candidatos de Comunes lo están apoyando a usted”, le indicó Maldonado a Cepeda, quien luego le refutó ello: “No es cierto”.

Al final, Maldonado volvió a preguntarle al precandidato: “¿Usted definitivamente no es el candidato de las FARC?”. Sonriendo, Cepeda volteó a mirar al activista y le devolvió la pregunta: ”¿Y usted?“.

“No, yo no. Jamás lo sería. Chao, Dios lo bendiga”, cerró Maldonado.

Contexto: La incomodidad del Polo Democrático por los señalamientos a Iván Cepeda

Aunque Cepeda le insistió a Maldonado que él no era el candidato de las FARC, todo parece indicar que, el activista no quedó muy convencido, dado que compartió el video de la breve entrevista con un mensaje en el que afirmó:

“Entonces, según usted, ¿ni las disidencias de las FARC, ni el ELN, ni los candidatos al Congreso de @ComunesCoL lo respaldarán en estas elecciones, como sí lo hicieron con @petrogustavo?”.

Vale recordar que, a finales de agosto, Cepeda anunció en medio de un evento en Pasto, Nariño, que aspirará a la Presidencia de la República.

“Soy defensor de derechos humanos, sobreviviente del genocidio político, hijo de un senador de la Unión Patriótica, asesinado por su compromiso con los derechos de la gente. Creo profundamente en la verdad y la justicia. Creo en el poder de las víctimas para derrotar la impunidad, dignificar a las comunidades lesionadas por la violencia y construir una verdadera reconciliación nacional. Creo en la paz como camino y en el diálogo como herramienta para cerrar el ciclo de violencia que ha marcado nuestra historia. He sido facilitador y negociador en procesos de paz, y he actuado como mediador entre gobiernos y movimientos sociales“, dijo Cepeda en medio del evento.

En cuanto a la decisión de lanzarse a la arena política para llegar a la Casa de Nariño, resaltó: “Tomo esta decisión en obediencia a la voluntad colectiva. No entiendo la política como el mero ejercicio de aspiraciones personales, sino como un compromiso con las causas justas y con el mandato del pueblo. Desde el inicio de esta campaña electoral dejé claro que no era mi intención aspirar a la Presidencia”.

Iván CepedaPacto históricoElecciones 2026

