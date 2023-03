Atención: cambios en el Gobierno del presidente Petro, Luis Fernando Velasco será el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo

Fuentes de alto nivel de la Casa de Nariño le confirmaron a SEMANA que el actual consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco, será designado como el nuevo director encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo (UNGRD), en reemplazo de Javier Pava, quien según se confirmó, seguirá en el Gobierno del Pacto Histórico en otras tareas que asignará el presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con la estrategia que está diseñando el mandatario colombiano, es la de mantener a Velasco al frente de la Consejería Presidencial para las Regiones y articular la función con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ante la importancia que señaló el jefe de Estado para afrontar la ola de lluvias que azota a gran parte del territorio nacional.

Velasco ha sido uno de los alfiles de Petro en época de campaña electoral, acompañando sus iniciativas y propuestas a lo largo de la carrera hacia la Presidencia de la República, además es uno de los funcionarios de confianza del presidente Petro, consolidando su cercanía con el mandatario colombiano, en los más de siete meses de mandato.

“Me aburrí, me da pena”: el sablazo del presidente Petro a su Gobierno por no aplicar la ley de reubicación de damnificados

La relación entre el presidente Petro y Javier Pava no andaba por su mejor momento, ya que haca varios días se evidenció aún mas la molestia del mandatario, ya que en una preocupante declaración que dio el presidente de la República Gustavo Petro a los funcionarios de su Gobierno, regañó a su equipo de trabajo por no aplicar la ley que permite una reubicación exprés de los damnificados de la ola invernal.

Visiblemente consternado por la demora en la ejecución de políticas públicas para mitigar la afectación que han dejado las lluvias en varias regiones del territorio nacional, el jefe de Estado se declaró “aburrido” y apenado con la población que está a la espera de una ayuda.

“Creo que no se está aplicando la ley de emergencias. Hay un temor a aplicar la ley de emergencias, aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia. Para eso se hizo una ley en el año 2012″, sostuvo el presidente Petro.

Y agregó el mandatario en el evento en el que habilitó la variante de la vía Panamericana en Rosas, en el departamento del Cauca: “Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno”.

“Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad: me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada, y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”, sentenció el jefe de Estado.

Pava en problemas

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el que era en su momento el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Javier Pava Sánchez, así como al exdirector de esa entidad, Eduardo José González (2018 - 2022), por un presunto incumplimiento de sus funciones en la prevención y atención de la emergencia ocasionada por las inundaciones en La Mojana, ocurridas el 27 de agosto de 2021.

Por ese mismo hecho, anunciaron también que se inició investigación contra el exsubdirector para el Manejo de Desastres, Ariel Zambrano Meza.

“La Procuraduría los investiga por un aparente incumplimiento en las acciones de prevención del riesgo, que pudo incidir en el rompimiento del jarillón de protección en el punto conocido como Cara de Gato, a la altura del municipio de San Jacinto del Cauca, Bolívar, lo que ocasionó grandes inundaciones en la región”, dijeron desde la Procuraduría en un documento conocido por SEMANA.

El Ministerio Público también los investiga por una posible omisión en la atención de la emergencia, que afectó a las poblaciones que forman parte de esa subregión, integrada por 11 municipios de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre.

Entre otras pruebas, la Procuraduría solicitó a las autoridades departamentales y municipales informes detallados de las acciones adelantadas para atender a la población, así como el estado en que se encuentran las obras y actividades desplegadas luego de la inundación de las tierras.

Igualmente, requirió a la UNGRD información de las actividades relacionadas con el proceso de adecuación hidráulica, en el que se incluyan las labores de dragado del río Cauca y del canal de la Esperanza, así como de conformación de las barreras de protección, retención de sedimentos y reconstrucción de diques y jarillones.

En el caso de Pava Sánchez, la Procuraduría investiga su conducta en su condición de director de la UNGRD, así como también cuando se desempeñó como gerente encargado del Fondo de Adaptación, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.