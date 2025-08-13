El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical, cuestionó lo sucedido con el representante Julio César Triana quien fue víctima de un atentado en su contra este miércoles, 13 de agosto, en una carretera cercana a La Plata, Huila. El congresista se encuentra fuera de peligro.

“Y como bien lo hemos denunciado, nuevamente el Huila es el epicentro de estos delincuentes, al frente de Mordisco y Calarcá, este último que sigue cobijado por el proceso de paz y a quien le levantaron la orden de captura. Estructuras todas dedicadas al narcotráfico”, aseguró Vargas Lleras.

Además, cuestionó que el departamento se encontraría “abandonado”, como ocurrió hace dos décadas cuando se registró un incremento en el reclutamiento de menores que hoy sería de más del 300 %.

“En estas condiciones nada podemos esperar en materia de garantías”, afirmó el exvicepresidente.

Vargas Lleras mencionó que sicarios atentaron en contra de Triana, quien hace parte de su colectividad, cuando salía del municipio de La Plata. Recordó que el congresista ya había recibido tres amenazas por parte de grupos criminales, pero que estas no se habían tenido en cuenta.

Julio César Triana reporta agresión a tiros contra su vehículo | Foto: Montaje El País: tomado de X @TrianaCongreso

“Todo esto ocurre ante la indolencia de las autoridades que, pese a las denuncias y advertencias, no hicieron nada. Igual que con el gobernador del Caquetá, como lo denuncié”, aseguró Vargas Lleras haciendo referencia al otro atentado que sufrió la colectividad en los últimos días con el mandatario local a quien grupos criminales le pusieron un artefacto explosivo a la casa de su esposa.

Vargas Lleras se refirió a que todo esto suceda en medio del sepelio de Miguel Uribe Turbay por lo que la violencia parece que no diera tregua en el país.

“A estos delincuentes ya nada los conmueve. Y menos, al Gobierno Nacional que está en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de los colombianos, principalmente de quienes ejercen la oposición”, criticó el líder de Cambio Radical.

Según lo que contó Triana salió ileso del atentado, pero su camioneta quedó completamente destruida. Se contaron por lo menos 8 disparos de fusil y pistola.

Representante a la Cámara Julio César Triana | Foto: Representante a la Cámara Julio César Triana

Según narró Triana, llegaron “en rines” hasta el municipio de Paicol donde fueron resguardados por las autoridades.