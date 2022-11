Atentos: presidente Petro abrió el debate y cuestionó de frente la eficacia del aumento del salario mínimo del 10, 15 o hasta un 20 %

Ante la expectativa que viene creciendo por la discusión que está próxima a realizarse en el país por el aumento del salario mínimo, el presidente de la República Gustavo Petro abrió el debate, hablando de frente sobre la eficacia de un incremento salarial del 10, 15 o hasta 20 %. El mandatario cuestionó abiertamente el impacto de ese tipo de aumento.

En la Casa de Nariño, en el marco de la presentación del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género, el jefe de Estado señaló que un aumento del salario mínimo debe ser real, impactando a los más necesitados y superando brechas de desigualdad.

En la explicación de su tesis, el mandatario colombiano manifestó que una de las tareas que debe tener su gobierno es la de encaminar medidas que permitan bajar la inflación de productos básicos para el consumo de los colombianos, como la carne.

“El salario no cubre a toda la población colombiana, eso lo sabemos. Lo que han llamado y mal llamado informalidad no nos permite ver otro mundo económico que no está precisamente bajo la realidad salarial y se mueve bajo otras corrientes de ingresos más reducidos, ahora que vamos a hablar del salario mínimo”, sostuvo Petro.

#AEstaHora | El Presidente @petrogustavo acompaña el lanzamiento del Grupo Élite de Inspección Laboral para la Equidad de Género, con la Ministra @gloriaramirezri, quien firma la resolución de nombramiento del comité. #CambioConIgualdad pic.twitter.com/bhE9ZtbANS — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 21, 2022

Y añadió: “Por estos tiempos, y hasta cubrir el mes de diciembre, la prensa se dedica año tras año a hablar del tema del salario mínimo, cuánto va a subir, en qué porcentaje, hay discusiones de teorías económicas alrededor del crecimiento del salario mínimo”.

“Pero poco hemos visto qué eficacia tiene, si es del 10 %, o es del 15 % o es del 20 % qué afecta porque la persona que gana 100 mil pesos, por decir algo, por encima de lo que ha sido el salario mínimo en el año, no sube en la misma proporción que el salario mínimo necesariamente”, subrayó el presidente Petro.

¿Qué piensa el gobierno Petro del aumento del salario mínimo?

Se aproxima la fecha decisiva para que arranque la puja por el incremento del salario mínimo, una de las discusiones más álgidas entre empresarios, sindicatos y Gobierno nacional. Y no es para menos, pues la decisión final que se adopte frente al tema determinará las alzas y los costos que regirán para 2023.

El ambiente previo al inicio de las conversaciones entre los integrantes de la comisión tripartita no es el más favorable. La recién aprobada reforma tributaria y el futuro de la reforma pensional, cuyas discusiones apenas van a iniciar, sumado a las alzas en los precios de los productos de la canasta familiar, la disparada de la inflación, la volatilidad del precio del dólar y los estragos de la temporada invernal son sin duda aspectos que marcarán el termómetro de las reuniones que iniciarán a finales de noviembre.

De cara a esta importante discusión, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, envió un mensaje al país al tiempo que invitó a las partes que participarán en estas conversaciones a ser proactivos y receptivos frente a las propuestas que se presenten en las Mesas de Concertación.

“La mesa de negociación y concertación será el 30 de noviembre, último día que mandata la ley para poder construir las medidas de productividad que harán parte de esta mesa y el 5 y 6 de diciembre estaremos entregándole al país las cifras y el debate que tendremos en la mesa, que es una mesa tripartita con empresarios trabajadores y Gobierno”, detalló la funcionaria.

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo - Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

De la misma manera manifestó que, a través de este espacio de diálogo, “vamos a buscar que se favorezca a las mayorías colombianas”, al tiempo que enfatizó en que “con base en las mediciones construiremos entre todas y todos el porcentaje que finalmente le entregaremos al país”.

Finalmente, y en relación con el incremento del salario mínimo, ha habido estimaciones por parte de expertos que sugieren que este podría fijarse entre el 15 % y 20 %, esto por el comportamiento de la inflación, que para el pasado mes de octubre se ubicó en 12,22 %, según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).