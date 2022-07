Cabal alerta sobre posible conflicto de interés de Giovani Yule, nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras

Después de que el presidente electo Gustavo Petro nombrara a Giovani Yule como próximo director de la Unidad de Restitución de Tierras, la senadora María Fernanda Cabal recordó el activismo del líder indígena en el pasado, advirtiendo sobre un posible conflicto de interés al asumir el cargo.

“El anuncio del líder indígena Giovani Yule, consejero del Cric, como nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras, debería analizarse. ¿No hay conflicto de intereses? Recordemos que él lideró protesta en búsqueda de más tierras para los indígenas”, publicó Cabal en su cuenta de Twitter.

Lo cierto es que Yule, como vocero de la minga, siempre abogó a favor del uso de la tierra de acuerdo a las creencias indígenas. Además, es consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), el cual tiene como uno de sus objetivos claros la “recuperación” de los territorios.

“Recuperar la tierra de los resguardos y realizar la defensa del territorio ancestral y de los espacios de vida de las comunidades indígenas. Ampliar los resguardos”, dicen dos de los puntos de la llamada “plataforma de lucha” de la Cric.

Yule, desde sus organizaciones, protestó siempre en contra de la economía extractivista y el uso del suelo para aprovechar recursos naturales.

“En el PND el gobierno está avanzando en una política meramente extractivista, entregando los recursos naturales a las multinacionales y el patrimonio público a los inversionistas privados”, dijo Yule al portal La Pluma en 2019.

Yule, líder de la minga que generó bloqueos

Giovani Yule ha estado envuelto en polémicas porque lideró la minga indígena del Cauca que llegó hasta varias ciudades en medio del paro nacional del año pasado y que generó bloqueos, violencia e incertidumbre durante meses.

Yule condujo la minga hasta Bogotá para presionar una reunión con el presidente Iván Duque, que no se dio. Aunque en la capital no hubo desmanes, a los pocos meses llegaron a Cali donde la situación fue distinta. En la capital del Valle se enfrentaron a la ciudadanía, a la fuerza pública y ocasionaron disturbios. Incluso, en el sector de La María hubo disparos. Por esos días, en el sur de la ciudad se vivió la zozobra y se registraron fuertes enfrentamientos entre los ciudadanos y los indígenas. Los habitantes reclamaron que las comunidades estaban afectando su tranquilidad.

Uno de los que lideró esas marchas fue Yule, quien pertenece al Consejo Regional Indígena del Cauca. Allí también ha tenido el cargo de “dinamizador político” y es una de las caras más visibles de esa organización, de la cual también ha sido consejero. Yule ha hecho política desde el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), el partido de las comunidades indígenas, de las cuales también es mayor.

En el pasado, Yule arremetió contra el presidente Duque. “Le decimos al presidente que no sea cínico y no le mienta al país. No fuimos nosotros los que atacamos ni somos los que estamos poniendo el desorden”, dijo en su momento.

Hace un mes, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) le entregó un reconocimiento a la minga indígena. Yule fue el encargado de recibir el premio.

“En Colombia vamos hacia la transición de un nuevo gobierno, uno que despedimos después de su política de muerte, esperando recibir uno nuevo, uno que llegará con un pacto por la vida”, dijo Yule.

Con respecto al tema de tierras, luego del nombramiento, Yule ha dicho que su principal propósito es que se lleve a cabo una restitución de tierras a las comunidades indígenas y que hasta que eso no se logre no habrá una verdadera reconciliación en el país. Ha dicho que tendrá otro enfoque en el que la “madre tierra” será primordial.

El nombramiento ya genera algunas dudas, especialmente en el sector del agro que se pregunta cuál será el enfoque de Yule con respecto al tema de la tierra y si se centrará en su región, el departamento del Cauca. Lo que sí ha dicho es que su metodología estará más centrada en la Pachamama que en los mercados, algo que ya genera dudas en varios sectores y que podría tener incidencia en la economía del país.