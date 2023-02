“Cada disparate supera al anterior”: oposición le responde a Petro por proponer que comunidades instalen su propia fibra óptica

El presidente Gustavo Petro propuso que las juntas de acción comunal sean las encargadas de instalar fibra óptica para conexión de internet en lugares que empresas como Claro y Movistar no llegan. Este planteamiento generó una fuerte polémica en redes sociales, suscitando comentarios de miembros de la oposición.

Uno de los primeros en opinar fue el representante Andrés Forero, quien aseguró que se trata de un “disparate” del mandatario.

“¿Y esas redes de fibra óptica quien las pone? Entonces estamos acostumbrados a que es Claro, o Movistar, o no se qué. ¿Y por qué no la puede poner la acción comunal?”@petrogustavo no decepciona. Cada disparate supera al anterior.



¡Pobre Colombia!pic.twitter.com/lXqbMwqehf — Andrés Forero CD #1️⃣0️⃣1️⃣ (@AForeroM) February 17, 2023

“Gustavo Petro no decepciona. Cada disparate supera al anterior. ¡Pobre Colombia!”, manifestó en Twitter.

Por otro lado, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, decidió irse por el camino de la ironía.

Solucionado el problema de la conectividad en Colombia. Las juntas de acción comunal que no son expertas en redes de internet, ahora por mandato de Petro pondrán fibra óptica e internet ancestral 😨 pic.twitter.com/YbuH9WpQA6 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) February 17, 2023

“Solucionado el problema de la conectividad en Colombia. Las juntas de acción comunal, que no son expertas en redes de internet, ahora por mandato de Petro, pondrán fibra óptica e internet ancestral”, comentó la parlamentaria en redes.

Gustavo Petro hablándole a las acciones comunales de Norte de Santander. - Foto: Presidencia

El excandidato presidencial Enrique Gómez, líder de Salvación Nacional, aseguró que la propuesta crea enfrentamiento entre el presidente y las empresas de telecomunicaciones.

El problema con aparentes discursos sin sentido de Gustavo Petro es que crea enemigos inexistentes, en este caso proveedores tecnológicos y le dice a las comunidades menos preparadas que pueden vencer a ese "adversario" desde sus limitaciones. Es un dictador en ciernes peligroso. pic.twitter.com/gtwNGq9oVV — Enrique Gómez (@Enrique_GomezM) February 17, 2023

“El problema con aparentes discursos sin sentido de Gustavo Petro es que crea enemigos inexistentes, en este caso proveedores tecnológicos y le dice a las comunidades menos preparadas que pueden vencer a ese ‘adversario’ desde sus limitaciones. Es un dictador en ciernes peligroso”, indicó.

El partido Cambio Radical también aportó un comentario sobre la propuesta del primer mandatario, diciendo que el planteamiento es una “chambonada”.

#EsUnaLocura la de @petrogustavo 😵‍💫: que las Juntas de Acción Comunal (JAC) instalen solas la fibra óptica para su internet. Tan fácil como agregar más 🥔 a la olla comunitaria 🫣.

Las JAC merecen respeto y una conectividad de calidad, no una chambonada de esas. pic.twitter.com/9RcwEUVgF0 — Cambio Radical (@PCambioRadical) February 17, 2023

“Es una locura la de Gustavo Petro: que las juntas de acción comunal (JAC) instalen solas la fibra óptica para su internet. Tan fácil como agregar más papas a la olla comunitaria. Las JAC merecen respeto y una conectividad de calidad, no una chambonada de esas”, publicó la colectividad en Twitter.

Diana Diago, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, cuestiona si se trata de “desconocimiento o populismo”.

Cada anuncio que hace el Presidente Gustavo Petro preocupa. Ahora sale con el cuento que las redes de Fibra óptica pueden estar en manos de la acción comunal. ¿Quien lo asesora? ¿Desconocimiento o populismo? pic.twitter.com/HsqImTJdE3 — Diana Diago | Concejal de Bogotá (@dianadiago) February 17, 2023

“Cada anuncio que hace el presidente Gustavo Petro preocupa. Ahora sale con el cuento que las redes de fibra óptica pueden estar en manos de la acción comunal. ¿Quién lo asesora? ¿Desconocimiento o populismo?”, manifestó en la red social.

Lo que dijo Petro sobre la fibra óptica

El pasado jueves, el presidente Gustavo Petro, en diálogo con las juntas comunales de Norte de Santander, habló sobre la posibilidad de que estas comunidades puedan autoabastecerse de servicios prestados por empresas. Entre ellos, el mandatario propuso que sean los jóvenes de dichos territorios quienes instalen la fibra óptica para ofrecer internet.

Habló sobre la importancia del internet: “Si mi celular no está conectado, me sirve para tres cosas. Este cacharro opera si hay un sistema de conexión, que es una red. Hay diferentes tecnologías, pero la más fácil es la fibra óptica. Si aquí llega una fibra óptica, hay un aparatico, irradia sin que lo veamos una señal y con la clave coge el wifi”.

Presidente Gustavo Petro propuso que las juntas de acción comunal instalen su fibra óptica. - Foto: Pantallazo

Frente a esto, aseguró que se acostumbra que esta tecnología la instalen grandes empresas y puso sobre la mesa que los jóvenes, que saben de tecnología, la pongan en sus comunidades.

“Estamos acostumbrados a que es Claro o Movistar o no sé qué. ¿Por qué no la puede poner la acción comunal? ¿Por qué la juventud no puede impulsar la necesidad de conectividad?”, manifestó el mandatario.

Además, el presidente recordó a quienes ofrecían el servicio de televisión parabólica en los barrios, quienes ―con una antena y cables― ofrecían señal informal, tomándola de forma no regulada de satélites de otros países.

“¿Cuándo hacíamos eso? Con los parabólicos, yo les llamo. En toda parte había parabólicos, que eran unos señores muy audaces y a veces señoras que ponían unas antenas inmensas y de ahí salía una red de fibra óptica a las casas. Vendían servicio de televisión. La televisión que uno no veía normalmente la podía ver por el cable”, agregó Petro.

El presidente cree que la forma de ampliar la conectividad en las regiones es la instalación de la fibra óptica por parte de las comunidades. - Foto: Getty Images

Aseguró que estos trabajadores informales se transformaron: “Esa misma red de fibra óptica, que ya no es tanto para vender servicio de televisión, les servía para vender paquetes de internet y comunicaciones. Esto se puede conectar a eso mismo y funciona a alta velocidad”.

“¿Por qué no podemos organizar las comunidades de conectividad en cada barrio en las regiones donde no llegan ni Claro ni Movistar? Brindar nosotros mismos el servicio de telecomunicaciones e incluso no solo para ver qué nos muestran aquí, sino para que los jóvenes y las jóvenes del barrio hagan el arte y lo transmitan. Que se pueda construir una comunidad que no solo reciba información, sino que entregue información en todo el país. Sería el surgimiento del poder popular”, sostuvo el mandatario.