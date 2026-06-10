Campaña de Iván Cepeda, en Bolívar, afila su estrategia: “Dejemos ya ese tema de la ética”

En un video quedó registrada la intervención de un militante vinculado a la campaña presidencial de Iván Cepeda en Cartagena, durante una reunión política en la que hizo referencia a la llegada de nuevos recursos para el trabajo electoral, la necesidad de garantizar transporte para votantes y la conveniencia de dejar atrás “el tema de la ética” en medio de la contienda.

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Durante su intervención, frente a la mesa directiva donde estaba sentado el exalcalde de Cartagena, William Dau, el hombre hizo un balance de los resultados obtenidos en el corregimiento de Rocha, donde aseguró que la campaña alcanzó 257 votos, aunque consideró que la cifra pudo haber sido mucho mayor.

“Tuvimos toda la limitante, pero se hizo el trabajo. Con esfuerzo, con mucho esfuerzo”, afirmó ante los asistentes, entre los que al parecer estaba el senador Antonio Correa, señalado recientemente por el candidato Abelardo de la Espriella de pertenecer a un supuesto plan de compra de votos.

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Ciudadanos esperan a Iván Cepeda en el Bulevar del Oriente de Cali este sábado 6 de junio de 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Posteriormente, en la misma pieza de video, se escuchó al hombre destacar el papel de su grupo político en la obtención de resultados electorales en esa zona y aseguró que existe disposición para incrementar las actividades de cara a la siguiente jornada.

Uno de los apartes que más ha llamado la atención corresponde a la referencia que hizo sobre la llegada de nuevos recursos para la campaña. Según dijo, esos dineros permitirían fortalecer la operación territorial y ampliar las acciones de movilización de electores.

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Ciudadanos esperan a Iván Cepeda en el Bulevar del Oriente de Cali este sábado 6 de junio de 2026. Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Pienso que ahora con los recursos que van a llegar, vamos a duplicar esfuerzos, vamos a poner los transportes necesarios”, manifestó.

Más adelante, el dirigente hizo un comentario relacionado con las estrategias que, a su juicio, deberían implementarse para competir electoralmente. “Quiero dejar aquí algo muy técnico, dejemos ya ese tema de la ética. Nosotros tenemos que pelear con las mismas armas porque ellos pelearon”, señaló.

Pese a que en la costa caribe esperaban un triunfo arrollador de Iván Cepeda, las cuentas no salieron como estaban estimadas y hoy hay duda en esa región. Foto: GUILLO GONZÁLEZ

Acto seguido, insistió en que era necesario utilizar mecanismos similares a los de sus adversarios políticos para obtener resultados en las urnas. “Hay que buscar las mismas armas, hay que salir a persuadir a la gente, pero hay que brindarle algo a esa gente”, agregó.

En la parte final de su intervención volvió a mencionar la expectativa por la llegada de recursos económicos para la campaña. “Ya nos están llamando, están diciendo que va a haber recursos, eso es algo muy importante”, afirmó.