Política

Cancillería respondió a dudas de la Contraloría sobre posibles contratiempos en el nuevo modelo de pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores le envió un memorando a la Imprenta Nacional para notificar sobre el proceso.

Política

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 11:24 p. m.
La Cancillería asegura que el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza sin contratiempos.
La Cancillería asegura que el proceso de implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza sin contratiempos.

La Cancillería respondió a las advertencias de la Contraloría sobre los problemas del nuevo modelo de pasaportes del país que debería comenzar a aplicarse en cuestión de meses.

Ese ente de control alegó que las obligaciones que se pactaron entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal estarían rodeadas de posibles irregularidades que afectarían el acceso de los colombianos a ese documento.

A pesar de esa alerta, la Cancillería aseguró que el proceso de implementación del nuevo modelo “avanza de manera continua y sin contratiempos, conforme a los convenios y cronogramas previamente estructurados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal”.

Graves advertencias de la Contraloría sobre el nuevo modelo de pasaportes: hay incertidumbre y riesgo financiero

La canciller Rosa Villavicencio le envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia en el que pidió tener en cuenta las recomendaciones que formuló la Contraloría en el informe sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes.

Política

Registraduría certificó firmas de seis candidatos a la Presidencia: estos son los nombres que se confirman en la contienda

Política

Gustavo Petro envió inesperado mensaje a la Corte Constitucional: “Camino suicida del Senado”

Política

A Miguel Uribe “no solo lo mató un sicario, también la omisión del Estado”: el país reacciona a imputación contra Augusto Rodríguez

Política

A Gustavo Petro no le gustó una declaración de Álvaro Uribe que agitó las elecciones presidenciales: el mandatario respondió

Política

“De mal gusto”: este fue el comentario del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que no les gustó a los gobernadores, hoy distantes del gobierno Petro

Política

José Jaime Uscátegui lanza un cabildo abierto para militarizar Bogotá: conozca la propuesta para llevar al Ejército a las calles

Política

¿Con dineros públicos se pagó la defensa de Verónica Alcocer para salir de la lista Clinton?: esto dijo Gustavo Petro

Nación

Primicia: tribunal admitió demanda que busca tumbar el nombramiento de Laura Sarabia como embajadora en el Reino Unido

Política

Cónsul en Bilbao interpone tutela contra la Cancillería para ser reintegrado: su reemplazo es ficha del petrismo

Nación

Colombia podría terminar sancionada por posibles demoras con el nuevo modelo de pasaportes: Contraloría

“La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público. Asimismo, ratifica que cualquier ajuste en las tarifas se realizará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), teniendo en cuenta que, durante los últimos dos años, los valores para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos”, defendió ese Ministerio.

Gustavo Petro reconoce gasto de recursos del Estado en pago de abogados personales

Ese despacho defendió que el convenio de cooperación internacional que se suscribió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal da garantía de que se mantenga la expedición de pasaportes para los colombianos y de que se dé una transición ordenada al nuevo esquema.

La Contraloría enunció que habría un riesgo inminente de afectación al patrimonio público porque no se presentó una proyección de costos sobre los cambios en el servicio. Además, esa oficina identificó que aún no están definidos los valores que la Cancillería deberá pagar a la Imprenta Nacional para la personalización de los documentos.

El nuevo esquema, señaló el ente de control, modifica las condiciones de producción entre ambos modelos, pasando de requerimientos a demanda a una cantidad mínima por año, haciendo abstracción de la dinámica de la demanda del servicio”.

