La Cancillería respondió a las advertencias de la Contraloría sobre los problemas del nuevo modelo de pasaportes del país que debería comenzar a aplicarse en cuestión de meses.

Ese ente de control alegó que las obligaciones que se pactaron entre el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal estarían rodeadas de posibles irregularidades que afectarían el acceso de los colombianos a ese documento.

A pesar de esa alerta, la Cancillería aseguró que el proceso de implementación del nuevo modelo “avanza de manera continua y sin contratiempos, conforme a los convenios y cronogramas previamente estructurados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal”.

Graves advertencias de la Contraloría sobre el nuevo modelo de pasaportes: hay incertidumbre y riesgo financiero

La canciller Rosa Villavicencio le envió un memorando a la Gerencia de la Imprenta Nacional de Colombia en el que pidió tener en cuenta las recomendaciones que formuló la Contraloría en el informe sobre la implementación del nuevo modelo de pasaportes.

“La Cancillería reitera que la implementación del nuevo modelo de pasaportes permitirá mantener estándares óptimos de calidad en la prestación del servicio, en condiciones económicas favorables y sin detrimento del patrimonio público. Asimismo, ratifica que cualquier ajuste en las tarifas se realizará únicamente conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), teniendo en cuenta que, durante los últimos dos años, los valores para la expedición de pasaportes se han mantenido sin incrementos”, defendió ese Ministerio.

Gustavo Petro reconoce gasto de recursos del Estado en pago de abogados personales

Ese despacho defendió que el convenio de cooperación internacional que se suscribió entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moneda S. A. de Portugal da garantía de que se mantenga la expedición de pasaportes para los colombianos y de que se dé una transición ordenada al nuevo esquema.

La Contraloría enunció que habría un riesgo inminente de afectación al patrimonio público porque no se presentó una proyección de costos sobre los cambios en el servicio. Además, esa oficina identificó que aún no están definidos los valores que la Cancillería deberá pagar a la Imprenta Nacional para la personalización de los documentos.

El nuevo esquema, señaló el ente de control, modifica las condiciones de producción entre ambos modelos, pasando de requerimientos a demanda a una cantidad mínima por año, haciendo abstracción de la dinámica de la demanda del servicio”.