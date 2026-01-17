Gustavo Petro reconoce gasto de recursos del Estado en pago de abogados personales

El presidente Gustavo Petro respondió a los señalamientos por el millonario gasto de recursos del Estado en el pago de abogados estadounidenses para su defensa y la de su familia.

El mandatario colombiano afirmó que se ordenó el pago de esos 10 mil millones de pesos como consecuencia, según su relato, de las visitas que hicieron políticos de oposición a Estados Unidos para advertir sobre los intereses de su administración.

“Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles. Ufff. Querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió Petro en su cuenta de X.

El jefe de Estado reconoció ese millonario gasto respondiendo a un trino de Salud Hernández-Mora en el que la periodista señaló al petrismo de creer que el Estado es su banco personal.

“Creen que el Estado es su banco. Petro firmó contrato con abogados gringos para pagarles ¡10 mil millones de pesos! Para asesoría para él y Verónica por la Lista Clinton En solo cuatro meses: de enero a abril. Este gobierno es abusivo y corrupto”, cuestionó Hernández-Mora.

La Presidencia es señalada de suscribir un contrato directo por 10 mil millones de pesos con la firma Amadeus Consultancy Limited con fondos correspondientes al presupuesto general de la nación, pese a que el objeto de ese convenio era suministrar asesoría en defensa jurídica internacional después de que el presidente Petro, Verónica Alcocer y otras figuras públicas cercanas al mandatario fueran incluidas dentro de la Lista Clinton. Es decir: se habrían utilizado recursos del Estado para un asunto personal del mandatario

La Procuraduría ya abrió una indagación previa contra el Dapre, que para entonces estaba a cargo de Angie Rodríguez, la dependencia del Estado que permitió la realización de ese millonario contrato que fue suscrito el 9 de enero de 2026 y estará vigente hasta el 30 de abril de este año.

La oposición ha señalado al presidente Petro por un posible abuso de poder por utilizar recursos del Estado para un asunt