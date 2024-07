Caso Benedetti: “Los hechos de violencia contra la mujer sobrepasan las esferas domésticas”, dice sindicato de la Cancillería

Benedetti, por su parte, solo ha hecho un pronunciamiento en el que dijo que se está separando de su esposa y que se trata de un tema privado. “Lo que se ha dicho sobre una supuesta agresión no es cierto y no se ajusta al hecho en España. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la esfera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente”, aseguró el embajador.