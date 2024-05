Catherine Juvinao a Gustavo Bolívar por corrupción en el Gobierno: “Responda si está de acuerdo en mantener esa cuota politiquera”

La congresista criticó que cómo es posible que el presidente no sepa nada de estos escándalos hasta que se conocen. “¿Sus funcionarios roban a manos llenas, siempre a sus espaldas? ¿Usted a qué dedica su tiempo, si no es gerenciar a su gabinete?”, cuestionó la congresista.

Presidente @petrogustavo , con el mayor respeto: ¿cómo es posible que usted nunca sepa nada? ¿Sus funcionarios roban a manos llenas, siempre a sus espaldas? ¿Usted a qué dedica su tiempo, si no es gerenciar a su gabinete? Me temo que hay un caso del que usted YA SABE: John… https://t.co/poBwRlyNyS pic.twitter.com/S1aYZmp6pZ

La congresista arremetió en contra de Petro, porque si es cierto que no sabe nada de los escándalos, “estaríamos ante la cruda realidad de que usted no sirve para gobernar ni para promover ninguna transformación en Colombia”, dijo. Y que si no es posible vigilar a los propios funcionarios, no da para conducir todo un país. “No más lavada de manos, presidente. La incapacidad entonces es suya”, afirmó la representante a la Cámara por Bogotá.

Gustavo Bolívar salió en defensa de Petro y le contestó a Juvinao pidiéndole respeto, porque no todos los funcionarios del Gobierno estarían cometiendo actos de corrupción. “A ver si respeta señora. ‘Sus funcionarios roban’ no aplica para el 99% de los que estamos luchando contra la corrupción enquistada en el Estado hace décadas. No puede generalizar por unos pocos pillos, entre los sindicados, varios de su partido. De mi parte, si sabe de algún robo en DPS no dude en denunciar. ¿Por qué no dice nada de Angélica Lozano y Claudia López, investigadas por corrupción? Les encanta mirar la paja en el ojo ajeno”, cuestionó Bolívar.