“Colombia no será ninguna potencia mundial de la vida”; María Fernanda Cabal sobre el abandono al consenso antiaborto de Ginebra

La senadora del centro democrático dejó ver una vez más su postura “provida”, como se les dice a las personas que están en contra del aborto, y se quejó de la reciente noticia de que Colombia oficialmente se reirá del consenso antiaborto de Ginebra, firmado anteriormente por el expresidente Iván Duque en mayo del presente año.

Este consenso se conforma por 30 naciones adscritas a un documento simbólico, como su nombre lo dice, se oponen al aborto, y aunque no tiene ningún valor jurídico, es considerado un símbolo importante para el movimiento en contra del aborto, que considera este no debería ser legal, no conforma el derecho internacional, y por tanto no existe ni debería existir una obligación de las naciones para contribuir o financiar dicho proceso.

“Abandonar el consenso antiaborto de Ginebra, deja claro que Colombia no será ninguna potencia mundial de la vida. Desconocer la dignidad del ser humano desde la concepción es apoyar la barbarie.”, aseguró la recientemente denominada por varios “jefa de la oposición” sobre el reciente hecho que causó polémica en redes sociales.

La noticia que celebraron varias organizaciones feministas que han promovido la despenalización del aborto, pero no fue bien recibida por Cabal, se dio conocer el pasado lunes 22 de agosto, por un comunicado del viceministro de asuntos unilaterales de la cancillería, donde se exponía expresamente el retiro de Colombia de este.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores se permite informar que el Gobierno de Colombia ha decidido rescindir su adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra a partir de la fecha de la presente comunicación”, señaló el comunicado de la cancillería de Colombia, “El Gobierno reconoce, respeta y protege derechos de mujeres y niñas. De acuerdo con la Constitución y jurisprudencia de la Corte, el derecho al aborto legal y seguro es parte integral de los derechos sexuales y reproductivos y de la salud sexual y reproductiva de la mujer”, continúo expresando el documento que causó múltiples reacciones en redes.

En consecuencia, líderes nacionales como el congresista Miguel Polo Polo también se han pronunciado al respecto, reafirmando su postura a favor del movimiento provida. Por su parte el representante por las comunidades afro ha calificado como “aberrante” este hecho, a través de su cuenta personal de Twitter.

Sin embargo, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (Rsmlac) indicó que “el Consenso de Ginebra no tiene un efecto vinculante, es decir, es un acuerdo simbólico, sí pone en riesgo los derechos humanos de las mujeres y otras personas que abortan. Ya que abre una veta de posibilidades para que los grupos anti derechos avancen con su agenda fundamentalista, poniendo en riesgo no solo lo conseguido, sino los proyectos que actualmente buscan la despenalización en la región”.

Cabe destacar que en Colombia la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), luego de la sentencia C-055 conocida desde febrero del 2022, es legal hasta la semana 24 de gestación, rigiendo de ahí en adelante la sentencia C-355 del 2006, donde se permite solo si se cumple con las res causales establecidas (malformación, violación o riesgo de vida de la madre).