“Con Petro sí se pudo, pero con Santos hubo ferocidad”, el comentario de Humberto de la Calle tras reunión entre Petro y Uribe

El encuentro que sostuvieron este martes el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, con el presidente Gustavo Petro, no para de generar reacciones en los sectores políticos del país.

Lo que más ha sorprendido a las fuerzas políticas es el tono conciliador que ha tenido Uribe con el gobierno Petro, con quien incluso ya se ha sentado dos veces.

“No queremos que estigmaticen más al presidente Petro, pero tampoco que a nosotros nos digan de ultraderecha, eso tiene que acabarse”, reiteró el expresidente tras salir de la reunión en la Casa de Nariño.

Uribe fue enfático en que el Centro Democrático hará una “oposición constructiva” y que cumplirá con esa consigna bajo las premisas que tiene su partido de mantener respeto y hacer una crítica inteligente a las decisiones del presidente.

Pero, además del tono, ha causado inquietud el hecho de que Uribe sea tan receptivo con Petro, con quien tuvo duras peleas políticas en el pasado reciente y al que atacó severamente durante la campaña presidencial.

Otro de los que se pronunció fue el senador Humberto de la Calle, quien fue jefe de la delegación de paz del Gobierno durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos. El congresista manifestó su extrañeza por la diferencia en el tratamiento con Petro y con Santos.

“Estupendo que Uribe discuta de manera tranquila con Petro. Pero paradoja: con Petro, su antagonista radical, sí se pudo. Con Santos, menos distante ideológicamente, hubo ferocidad”, indicó De la Calle.

Y se preguntó si detrás de esta ferocidad de Uribe con Santos había “razones personales”.

“¿Cuánta polarización tuvimos que soportar por razones al menos parcialmente personales?”, se preguntó el senador.

La verdad es que ni siquiera el papa Francisco, en diciembre de 2016, cuando invitó a dialogar a Uribe y al expresidente Santos en el Vaticano pudo tender puentes de la manera en la que lo hizo Petro.

Desde el Centro Democrático han señalado que la diferencia está en que para Uribe, Petro es un “contradictor”, mientras que Santos es un “engaño”. No obstante, el propio expresidente y jefe máximo del Centro Democrático no ha salido a dar alguna explicación al respecto.

Otro de los que expresó inquietudes con el encuentro y las posteriores palabras de Uribe fue el exprecandidato presidencial del uribismo Rafael Nieto Loaiza, quien aseguró que esta cita genera un mensaje “equívoco”.

“Oí con atención la rueda de prensa de Álvaro Uribe y el Centro Democrático después de reunirse con Petro. Esa reunión, después de las marchas, da un mensaje equívoco y desafortunado”, indicó Nieto Loaiza.

El exprecandidato presidencial se mostró molesto por el “empeño” de Uribe de no llamar “socialista a un gobierno que claramente lo es”.

“Supongo que Uribe cree que es una manera de que no llamen al uribismo de extrema derecha. Está equivocado. Le seguirán diciendo así una y otra vez, aunque no lo sea, y a pesar de su obsesión en llamarse centro”, apuntó Nieto Loaiza.

Y luego le lanzó una dura sentencia a Uribe: “Su declaración le lava la cara a Petro y sus políticas”.

Nieto también criticó que, como lo aseguró el ministro del Interior, Alfonso Prada, el Centro Democrático vaya a apoyar la reforma tributaria del gobierno Petro.

“Fatal que el Centro Democrático comparta la idea de que la tributaria hace bien en buscar más recaudo. No, esa tributaria no se necesita. Solo el petróleo y el carbón generarán 34 billones adicionales este año. Lo que se necesita es recortar gastos, no seguir aumentándolos”, criticó el exprecandidato.

Frente a este último punto, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, miembro de las comisiones económicas del Congreso, aseguró que no es cierto que su partido vaya a respaldar este proyecto y anunció que presentarán ponencia negativa. Es decir, que pedirán el archivo de la iniciativa.