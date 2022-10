“Condenamos enérgicamente casos denunciados de tortura”: Colombia agudiza su postura por invasión de Rusia a Ucrania

El Gobierno colombiano suscribió un documento que firmaron más de 40 países en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), en donde se condenan enérgicamente los abusos a los derechos humanos que se han cometido por parte de Rusia en la invasión a sangre y fuego en Ucrania.

De la misma manera, el Gobierno del Pacto Histórico rechazó, en compañía de las otras naciones, las adiciones de territorios ucranianos que ha hecho Rusia, al advertir que se debe respetar la soberanía de los países.

“Condenamos referéndums ilegales de Rusia en Ucrania y el intento de anexión ilegal anunciado de las regiones de Donetsk, Kherson, Lugansk y Zaporizhzhia en Ucrania. Instamos a la comunidad internacional a que condene el intento de anexión y se una a nosotros para apoyar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas”, dice el documento.

Y en otro aparte señaló: “Reafirmamos que cualquier anexión del territorio de un Estado por parte de otro Estado como resultado de la amenaza o el uso de la fuerza es una violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional y no tiene efectos jurídicos en virtud del derecho internacional”.

Documento ONU condena invasión Rusia a Ucrania - Foto: Pantallazo documento ONU

“Estamos igualmente devastados por los descubrimientos de fosas comunes en las áreas de Ucrania, anteriormente controladas por Rusia, recientemente en Izyum, y el creciente número de víctimas civiles en todo el país. Seguimos profundamente alarmados por los informes continuos y generalizados de abusos y violaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario en Ucrania, incluidos los derivados de la política de filtración denunciada por Rusia”, anotó la comunicación de 44 países incluida Colombia.

Documento ONU condena invasión Rusia a Ucrania - Foto: Pantallazo documento ONU

Presidente Petro pidió que Rusia y Ucrania firmen la paz

Cabe recordar que, hace varios días, el presidente de la República, Gustavo Petro, aprovechó su primer discurso como jefe de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas para hacer un llamado a la paz, por la guerra que libra hace varios meses Rusia en Ucrania.

De la misma manera, el mandatario colombiano convocó no solamente a esos dos países, sino que trasladó el mensaje a América Latina para empezar diálogos que acaben con las guerras, a propósito de la política que tiene su gobierno del Pacto Histórico de la ‘paz total’.

El presidente Gustavo Petro hizo un llamado de paz entre las dos naciones en su discurso en la ONU. - Foto: Brendan MCDERMID

“Les propongo y los convoco a América Latina para ello, dialogar para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra”, dijo Petro.

Y agregó el mandatario en su declaración ante el pleno de las Naciones Unidas: “Es la hora de la paz. Que los pueblos eslavos hablen entre sí, que lo hagan los pueblos del mundo. La guerra es solo una trampa que acerca el fin de los tiempos en la gran orgía de la irracionalidad. Desde América Latina, convocamos a Ucrania y Rusia a hacer la paz”.

“Solo en paz podremos salvar la vida en esta, nuestra tierra. No hay paz total, sin justicia social, económica y ambiental. Estamos en guerra, también, con el planeta. Sin paz con el planeta, no habrá paz entre las naciones. Sin justicia social, no hay paz social”, añadió el jefe de Estado en la ONU.

Finalmente, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha promulgado este martes -4 de octubre- el decreto que recoge las conclusiones del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa celebrado el pasado viernes y que contempla, entre otras cuestiones, que es “imposible” abrir un proceso de negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto armado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aparece en una sesión informativa que realizó junto al primer ministro del Gran Ducado de Luxemburgo, Xavier Bettel, en Kiev, capital de Ucrania (Volodymyr Tarasov/ Ukrinform/Future Publishing a través de Getty Images). - Foto: Future Publishing via Getty Imag

El documento pone el foco en la figura del presidente ruso, Vladimir Putin, tal como ya hizo Zelenski la semana pasada, cuando dejó claro que no había posibilidad alguna de negociar mientras siguiese en el Kremlin el actual mandatario. Kiev apuesta, en cambio, por seguir endureciendo las medidas de control y presión sobre Moscú, según la nota difundida por la Presidencia.