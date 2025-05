Congresista del Cauca dice que la consulta de Gustavo Petro es “publicidad política engañosa” y denuncia que la quieren apalancar para la reelección en 2026

“¿Será que los 13.3 millones de trabajadores informales no son pueblo? La consulta populista no tiene ninguna pregunta a su favor. ¿Y la mayoría de los trabajadores formales vinculados a Mipymes, es decir, tenderos, panaderos, emprendedores y comerciantes, no son pueblo? La consulta populista tampoco incluye preguntas con incentivos o exenciones a estas empresas que generan la mayoría del empleo formal”, dijo Campo.