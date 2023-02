Congresista Juan Espinal confesó que se siente más tranquilo cotizando en un fondo privado de pensiones “y más con este Gobierno y el presidente de Colpensiones”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático le dijo a SEMANA que cotiza en Porvenir y no contempla trasladarse a Colpensiones.

A menos de una semana de iniciarse el nuevo período legislativo en el Congreso, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Juan Espinal, tiene claro que será el semestre de las ‘petro reformas’, como llama a las iniciativas del Gobierno que tienen al país opinando, a la oposición encendida en las redes sociales y a los gremios entre la preocupación y la expectativa.

“Nos vamos a enfrentar a las “petro reformas” que llaman la atención. Primero porque nadie conoce los textos, no hay un documento base de la reforma a la salud, laboral y la pensional que, en algunos sectores con los que venimos dialogando, preocupan”, manifestó.

Espinal confesó que tiene serias preocupaciones con la reforma pensional. Él, por ejemplo, cotiza en un fondo privado de pensiones y no sabe qué ocurrirá con los centenares de colombianos que repiten su historia. “Nos preocupa estatizar las pensiones. Creemos en ese punto de equilibrio entre las pensiones dirigidas desde Colpensiones, pero también lideradas desde el sector privado”, expresó.

El congresista Juan Espinal confesó que cotiza en un fondo privado de pensiones y no contempla trasladar sus ahorros a Colpensiones. - Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

“Yo, por ejemplo, estoy en el sector privado, en Porvenir, y no pretendo irme para el sector público, a Colpensiones. Esa es la libertad que nosotros como colombianos debemos tener. Cada quién define dónde tiene sus ahorros y bajo qué modelo se adecúa”, explicó.

Espinal aclaró que es consciente que en el fondo público de pensiones hay unos beneficios diferentes al fondo privado, “pero la verdad, y mucho más con este gobierno, yo me siento mucho más tranquilo teniendo mi plata en el fondo privado que en cabeza del presidente de Colpensiones quien, según lo que uno ve, pretende coger las pensiones de los colombianos para, supuestamente, tomar decisiones que afectan a los ciudadanos”.

La plata del ahorro- reiteró el congresista antioqueño- es de los colombianos. “Uno lo que hace es que la guarda para su vejez, pero hoy no me da tranquilidad el sector público para tener mis pensiones en Colpensiones”, enfatizó. “Defendamos las pensiones en los fondos privados, creo en la empresa privada, en el empresariado. Recordemos que el Estado no genera riqueza, sí administra el dinero que llega proveniente de la empresa privada”, añadió.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que el 16 de marzo radicará en el Congreso la reforma pensional y laboral. - Foto: Guillermo Torres Reina /Semana

La semana anterior, en Paipa, Boyacá, donde el Pacto Histórico adelantó una reunión de bancada, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, confirmó que dentro de la reforma pensional se contempla que quien gane hasta 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes cotice en Colpensiones, es decir, el fondo público, y quienes devenguen más, ahorre en los fondos privados.

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ingresó al cargo en medio de unas controvertidas declaraciones que desmintió el presidente Gustavo Petro. - Foto: Colpensiones

“Uno dice, ¿esa plata es para qué? Es como una especie de expropiación de las pensiones”, resumió. “Lo preocupante de este gobierno es que es de titulares y no es claro. Uno ve al presidente que está gobernando vía Twitter, con pocas acciones y decisiones”, manifestó.

Por ahora, lo más importante es que se conozca oficialmente la reforma pensional que, según la ministra Gloria Inés Ramírez, será presentada al Congreso el 16 de marzo. El inconveniente, según ha previsto el presidente del Senado, Roy Barreras, es que casi 30 reformas llegarán al mismo tiempo y los tiempos se agotan.