Congresistas, diputados y concejales de la Alianza Verde piden que el partido investigue a Jorge Iván Ospina

La Alianza Verde, el partido que avaló la candidatura del alcalde Jorge Iván Ospina en Cali, guarda silencio frente a la posible responsabilidad del mandatario en el escándalo de los sobrecostos en contratación de Emcali. Por otro lado, congresistas, diputados de Valle del Cauca y concejales de la ciudad decidieron solicitarle a la colectividad que lo investigue internamente.

La carta, firmada por 24 aforados del partido, solicita que la colectividad accione su Comité de Ética para investigar a Ospina y a militantes de la Alianza Verde que pertenezcan a su gobierno.

“Ante los hechos conocidos por la opinión pública que involucran la contratación de $215 mil millones de pesos entre Emcali y la Unión Temporal AMI 2022, la bancada del Congreso, de la Asamblea del Valle y el Concejo de Cali del partido solicitan al Comité de Ética de la Alianza Verde adelantar todas las actuaciones correspondientes frente a los militantes que hagan parte del Gobierno en cuestión y, a su vez, al alcalde de Cali, por acciones que constituyan faltas éticas y de responsabilidad política”, dice el documento.

La lucha contra la corrupción no puede tener vetos partidistas, por eso solicitamos al comité de ética del @PartidoVerdeCoL investigar al Alcalde @JorgeIvanOspina



Aunque somos del mismo partido, siempre hemos competido, tenemos procesos y formas distintas de hacer la política.

A su vez, el grupo de miembros les solicita a los entes de control investigar la responsabilidad disciplinaria sobre los hallazgos que revelan presunto detrimento patrimonial. “De igual manera, poner especial atención a las diferentes denuncias sobre posibles manejos irregulares”.

Del Congreso firmaron Duvalier Sánchez, Ana Carolina Espitia, Andrea Padilla, Alejandro García, Ariel Ávila, Angélica Lozano, Carolina Giraldo, Catherine Juvinao, Cristian Avendaño, Elkin Ospina, Fabián Díaz, Gloria Rodríguez, Inti Asprilla, Jaime Salamanca, Jota Pe Hernández, Juan Camilo Londoño, Juan Diego Muñoz, Katherine Miranda, Martha Alfonso, Olga Lucía Velásquez y Wilmer Castellanos.

De la Asamblea del Valle participa la diputada Paola Andrea Arenas. Del Concejo firmó María Isabel Moreno y Terry Hurtado. Dos cabildantes brillan por su ausencia en esta petición al Comité de Ética del partido: la diputada Catherine Morales y el concejal Flower Enrique Rojas.

Ospina denuncia “matoneo” por escándalo de Emcali

Ospina, en el ojo del huracán por el escándalo de Emcali, aseguró que es víctima de hostigamiento desde que se conoce la situación.

“El señor alcalde viene sufriendo matoneo producto de la situación que se presenta en Emcali, de la cual no forma parte porque no contrata y no gestiona los procesos contractuales de Empresas Municipales de Cali”, dijo Ospina.

Aseguró que ha revisado a posteriori y con mucha responsabilidad los temas de la empresa de servicios públicos de la capital del Valle. “Hay mucha tela por donde cortar en relación con los temas de Emcali. Debo señalar que hemos convocado a que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría Nacional, la Contraloría y una comisión de expertos independientes den un veredicto en relación con estos procesos de la adquisición de un sistema de medición inteligente para el componente de energía”, agregó.

Ospina señaló que los procesos han sido “maximizados, exagerados y escandalizados con un claro propósito de daño reputacional, el cual se adelanta cuando hemos cambiado el objeto social de Emcali con el propósito de que tenga autonomía de provisión energética adquiriendo electrificadoras, proceso que podría costar 1,2 billones de pesos. O cuando hemos cambiado el objeto social para que tuviese una filial y pudiese administrar todos los procesos de basuras de la ciudad, dado que en el 2024 se liquidan los contratos que hoy tienen particulares. El matoneo es una sumatoria de cosas, pero sin duda se trata de la política de bajísima calidad”, indicó.

Desde que se conoce la contratación con sobrecostos, ya son varios los sectores políticos que piden la renuncia de Ospina, incluido el progresismo del que él dice que forma parte.