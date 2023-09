Consejo Nacional electoral aceptó demanda contra un candidato a la alcaldía de Bello, Antioquia; ¿de quién se trata?

Según la demanda, el candidato no puede aspirar a la Alcaldía porque desempeñó un cargo público en un tiempo no permitido | Foto: NurPhoto via Getty Images

2. En virtud de esta designación, no ostentó la calidad de empleado público, y mucho menos, ha ejercido algún tipo de de autoridad polític a, civil, administrativa o militar en el municipio de Bello en los 12 meses anteriores. Por lo tanto, no le aplica la causal de nulidad invocada.

Fuerte agarrón entre Federico Gutiérrez y Juan Carlos Upegui

“Mi mamá siempre me decía: ‘Fico, no hay nada más peligroso que un bruto con iniciativa’. Eso no tiene sentido. Pura demagogia. (…). Pura propuesta populista. Gratis no hay nada, alguien más tiene que pagar algo para que esto funcione”, dijo Gutiérrez.