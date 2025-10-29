“Cretinos otros”: Petro estalló contra congresista de EE. UU. que se burló de él. Esta fue la declaración que lo enfureció

Siguen agudizándose las relaciones políticas entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y varios congresistas republicanos de Estados Unidos, en medio del choque que protagoniza con el mandatario de ese país, Donald Trump.

Frente a esos roces diplomáticos, el mandatario colombiano estalló por unas declaraciones que dio el congresista republicano Carlos Giménez en El Debate de SEMANA, el martes 28 de octubre.

En este espacio, el político se burló de Gustavo Petro por su supuesta lucha contra el narcotráfico.

“(risas) Entonces vamos a coger dos toneladas de cocaína y ‘mira, estoy luchando contra el narcotráfico’; pero ahí van veinte más por allá. Así que, por favor, ¿ustedes creen que nosotros somos cretinos o qué? [...] Que nosotros no sabemos lo que está sucediendo; que el pueblo colombiano no sabe lo que está sucediendo. Cuántas hectáreas más de producción de cocaína son el resultado del Gobierno de Gustavo Petro”, expresó el congresista Giménez en El Debate.

Entre tanto, esas declaraciones no pasaron desapercibidas para el presidente Petro, quien avanza en una agenda internacional en Arabia Saudita. A través de su cuenta persona de X, el mandatario reaccionó de manera airada.

“Incautar 2.700 toneladas de cocaína nos hace el Gobierno que más ha incautado cocaína en la historia del mundo. Cretinos otros que no ven las cuentas”

Pero, el congresista republicano Carlos Giménez fue más allá contra Gustavo Petro y afirmó: “La mano suave que tiene contra los narcotraficantes. De vez en cuando dice, ‘mira lo que hicimos por allá’, pero de verdad, lo que está pasando es un aumento de la producción. Y todo eso se puede indicar porque los precios aquí [de cocaína en EE. UU.] están tan bajos. Si no hubiera abundancia de estas drogas, el precio estaría mucho más alto”.

Así mismo, el congresista de EE. UU. le ha dedicado varios mensajes a Petro en su cuenta personal de X.

“Petro me ataca en su acto de repudio estilo castrochavista. Toda una medalla de honor para mi luchar contra este drogadicto narcoterrorista y defender la causa de los colomboamericanos decentes y honrados que no se identifican con este sátrapa”, posteó Carlos Giménez.

Y en otro mensaje indicó: “Perdone, señor Petro, usted entregó el país hace años a los narcoterroristas de Maduro. Colombia hoy por hoy es una colonia del Cartel de los Soles de #Venezuela”.

