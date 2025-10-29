Suscribirse

Política

“Vamos a ver”: Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

El presidente recibió un fuerte castigo por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Redacción Semana
29 de octubre de 2025, 2:15 p. m.
Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.
Gustavo Petro está en la lista Clinton. | Foto: Captura de pantalla Presidencia

Se empiezan a gestar las repercusiones que tendría el presidente de la República, luego de ser incluido en la lista Clinton, por parte del Departamento de Estado de EE. UU.

Una de las consecuencias que podría impactar severamente a Gustavo Petro sería el cierre de sus cuentas bancarias en Colombia.

Contexto: “Tamaña ignorancia”: Petro se molestó por aguda crítica de Mauricio Gaona a su propuesta de una constituyente

Frente a ese panorama, el mandatario colombiano, desde Arabia Saudita, donde avanza en una agenda de trabajo internacional, lanzó un retador mensaje.

Lo hizo a través de su cuenta personal de X: “Vamos a ver si los bancos en Colombia obedecen la ley de un país extranjero o a la Superintendencia de Servicios Públicos y a la Corte Constitucional”.

Cabe destacar que, una vez se conoció la drástica medida de Estados Unidos contra Petro, Asobancaria se pronunció por medio de un comunicado de prensa.

“El sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por más de tres décadas. De hecho, Colombia fue el primer país de América en tener un sistema antilavado con el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos de 1992”, expresó la asociación.

El presidente, Gustavo Petro, en Riad (Arabia Saudita), el 28 de octubre de 2025
El presidente, Gustavo Petro, en Riad (Arabia Saudita), el 28 de octubre de 2025. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Agregó en la comunicación: “Desde entonces, el país ha mantenido un cumplimiento estricto de los estándares en esta materia, donde la colaboración y comunicación tanto con las autoridades norteamericanas como con la banca corresponsal ha sido fundamental”.

“Ante la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos de incluir en la lista OFAC al señor Presidente de la República, a miembros de su familia y al ministro del Interior, el sector reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. Al mismo tiempo, seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, recalcó Asobancaria.

El 7 de agosto de 2026, la Casa de Nariño recibirá a otro inquilino que reemplazará a Gustavo Petro. El nuevo presidente de Colombia estará hasta el mismo mes de 2030.
La Casa de Nariño está sacudida por la inclusión del presidente en la lista Clinton. | Foto: guillermo torres-semana

Y concluyó expresando que el sistema financiero colombiano “continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su estabilidad e integridad; así como la confianza de la ciudadanía”.

Finalmente, el pasado viernes 24 de octubre, en la Plaza de Bolívar, en medio de una manifestación a favor de la Asamblea Constituyente, el presidente Petro lanzó un mensaje a su homólogo Donald Trump, luego de que fuera incluido en la lista Clinton.

Gustavo Petro, Donald Trump y OFAC
Gustavo Petro, Donald Trump y OFAC. | Foto: AP / Presidencia

“Y a Trump no le vamos a responder con su misma moneda, como dicen un diario por ahí. Yo no soy como ellos. Nunca he tenido comportamientos mafiosos. Ni en Colombia ni ante el mundo”, dijo el jefe de Estado en uno de los apartes de su discurso.

También expresó: “Trato de ser franco, quizás se me va la mano en eso. Quizás a veces debería silenciarme. Pero si hay un genocidio en el mundo, hay que denunciarlo y nunca estar al lado de un genocidio”.

Contexto: Cuestionan si Petro “escondió” informe clave sobre cultivos ilícitos; el presidente respondió desde Arabia Saudita

“Entonces hay una gran diferencia entre el presidente de Colombia, que fue quizás el primero en levantar su voz cuando cayeron las primeras bombas en Gaza y nunca se cayó, y hasta aplaudió el último acuerdo que ojalá permanezca y se desencadenen acuerdos aún más grandes que pudieran determinar una paz duradera en el Medio Oriente. Pero no me callé en Gaza. Hubo y hay un genocidio”, recalcó Petro.

"Vamos a ver": Gustavo Petro retó a los bancos ante posible cierre de sus cuentas tras ser incluido en la lista Clinton

