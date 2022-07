“Cuidadito Siopas y compañía. Papayazo que den, les damos de baja, sinvergüenzas”: presidente Duque

El jefe de Estado aseguró que los crímenes en contra de los policías en el llamado plan pistola del Clan del Golfo no quedarán en la impunidad.

En medio de una alerta que fue activada por las autoridades a raíz del macabro plan pistola que está ejecutando el Clan del Golfo amenazando la integridad de los integrantes de la Policía Nacional, el presidente Iván Duque agudizó su discurso y lanzó una fuerte advertencia a los cabecillas de las organizaciones armadas organizadas al margen de la ley.

El jefe de Estado, de manera vehemente, aseguró que alias Siopas, Choquito Malo y Gonzalito serán dados de baja al más mínimo error que cometan y queden al descubierto sobre su paradero, al manifestar que la fuerza pública les está “respirando en la nuca”.

Duque además puso de presente los resultados operacionales que las Fuerzas Militares y de Policía en contra del corazón del Clan del Golfo, con la captura y posterior extradición del jefe máximo de esa organización criminal, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, también el caso de Falco y de la hermana de Otoniel, alias La Negra.

Dairo Antonio Úsuga, alias otoniel Cabecilla del Clan del Golfo - Foto: Ministerio de Defensa de Colombia

De la misma manera, el jefe de Estado indicó que los asesinatos en contra de policías en medio del plan pistola del Clan del Golfo tendrán serias consecuencias judiciales y no quedarán en la impunidad.

“Y le quiero decir a la cobardes del Clan del Golfo, cobardes es lo que son, cobardes porque quieren ahora tratar de ganar peso político para una eventual negociación, un sometimiento a la justicia”, sostuvo Duque.

Y agregó: “Ellos creen que como va a haber negociación, entonces se sienten con patente de corso para matar policías ahora y piensan que no les va a ocurrir nada”.

“Están notificados esos bandidos, que así como cayó Otoniel, así como cayó La Negra, Falcón, el anillo cercano a Otoniel y 14 bandidos más que van a ser extraditados, también se los digo: cuidadito Chiquito Malo, cuidadito Gonzalito, ciudadito Siopas, porque les estamos respirando en la nuca, papayazo que den y los vamos a dar de baja, sinvergüenzas”, anotó el jefe de Estado.

También aclaró en su discurso: “La fuerza pública de Colombia es efectiva, bien efectiva, los criminales no tienen guarida, no tienen ningún tipo de santuario; donde estén les llegamos y donde se sienten más cómodos les llegamos y donde sienten que ya respiraron les llegamos, y que quede claro que estas muertes de policías no van a quedar en la impunidad”.

Cabe recordar que esta semana, el ministro del Interior, Daniel Palacios, dio a conocer que por instrucción del presidente de la República, Iván Duque, se ordenaron medidas especiales de autoprotección para que sean implementados por la Policía Nacional en medio de la creciente amenaza del plan pistola implementado por el Clan del Golfo.

Palacios anunció que se les permitirá a algunos policías que estén en regiones de alto riesgo, que una vez que terminen el servicio permanezcan con su arma de dotación, como medida extraordinaria de defensa; de la misma manera, el funcionario del Gobierno nacional manifestó que se seguirán tomando decisiones en materia de seguridad para salvaguardar la vida de los uniformados.

“Por instrucciones del presidente de la República, Iván Duque, todas las unidades de policía que se encuentran en zona de injerencia del Clan del Golfo están adoptando medidas de autoprotección”, dijo Daniel Palacios.

Y finalizó el ministro del Interior: “En algunos lugares se ha tomado la decisión de que los policías estén con su arma de dotación luego de terminar su servicio para estar de forma defensiva”.