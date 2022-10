Daniel Ortega reconoció a León Fredy Muñoz como embajador de Colombia en Nicaragua

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, puso punto final a la crisis diplomática con Colombia. Al menos así quedó demostrado este fin de semana cuando el mandatario reconoció al exsenador de la Alianza Verde León Fredy Muñoz como embajador de Colombia en Managua.

La Gaceta 18-10-2022 del diario oficial de Nicaragua confirmó la noticia. “Reconocer al excelentísimo señor León Fredy Muñoz en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Colombia ante el Gobierno de la República de Nicaragua. Se ordena a las autoridades civiles y militares guardar y hacer guardar las prerrogativas e inmunidades que a su jerarquía corresponden”, se lee en el documento oficial.

Muñoz no se ha encontrado, al menos hasta el momento, con el presidente Daniel Ortega, pero fue recibido oficialmente por el canciller del vecino país, Denis Moncada, quien le entregó el saludo por parte del mandatario.

“Indudablemente hay que seguir fortaleciendo relaciones entre dos pueblos hermanos, expresarle que siempre nosotros, nuestra política exterior, nos preocupa y nos ocupa siempre por mantener relaciones, teniendo en cuenta la Convención de Viena, en los principios y fundamentos del derecho internacional, de la carta de las Naciones Unidas, nuestro respeto sagrado para nuestros países de no injerencia en asuntos internos”, dijo.

Por su parte, Muñoz aseguró: “Es un honor estar en Nicaragua, he sido muy bien recibido, desde el primer momento que me bajé del avión, muy amablemente los funcionarios que allí estaban me recibieron con los brazos abiertos y esta es una nueva mirada. Desde el 7 de agosto tenemos un nuevo gobierno en nuestro hermoso país y la orientación de nuestro presidente Gustavo Petro es tejer, reconstruir relaciones. El mensaje para el presidente Daniel Ortega es que aquí vinimos a tejer relaciones”.

Hoy estuvimos en compañía del Cónsul de Colombia🇨🇴en Nicaragua🇳🇮, visitando a los compatriotas privados de la libertad compartiendo algo de comer y elementos de aseo personal.

Ellos envían saludos a sus familias y la esperanza de volverlos a ver. pic.twitter.com/OeojQYWq1k — León Fredy Muñoz (@LeonFredyM) October 13, 2022

El reconocimiento a Muñoz dejó tranquilo al gobierno en Bogotá, que temía que Ortega echara para atrás su decisión de tender puentes con Colombia tras las recientes declaraciones del canciller Álvaro Leyva contra la dictadura en el vecino país. “De ninguna manera estamos con Daniel Ortega”, dijo el jefe de la diplomacia de la Casa de Nariño.

Aunque el presidente de Nicaragua no se refirió a las incómodas declaraciones, internamente hubo tensiones diplomáticas que fueron manejadas en privado.

La embajada de Muñoz no será color de rosa. La Corte Internacional de La Haya avanza en una nueva disputa territorial entre Colombia y Nicaragua, tal como lo dijo en SEMANA el expresidente Ernesto Samper, quien llamó con urgencia a la Comisión Asesora de Asuntos Internacionales a reunirse después de cinco años para analizar el tema. Esta sería la tercera decisión internacional que toca los intereses de ambos gobiernos.

Además, el excongresista de la Alianza Verde deberá sortear en silencio los excesos y las violaciones a los derechos humanos de Daniel Ortega en su país. Recordemos que las críticas de la administración de Iván Duque al gobierno en Managua llevaron al vecino país a retirar del país al exembajador Alfredo Rangel.

En sus primeros días como embajador, Muñoz ya visitó a los compatriotas colombianos privados de la libertad en Nicaragua a quienes les llevó comida y elementos de aseo personal. “Ellos enviaron saludos a sus familiares y tienen la esperanza de volverlos a ver”, reportó el diplomático.