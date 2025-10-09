Suscribirse

Política

Daniel Quintero vuelve a lanzar una polémica propuesta: “Vamos a igualar todos los precios”

El precandidato presidencial ya había prometido regalar lavadoras si llega a la Casa de Nariño.

Redacción Semana
10 de octubre de 2025, 2:29 a. m.
Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico.
Daniel Quintero, precandidato presidencial del Pacto Histórico.

El precandidato presidencial del Pacto Histórico, Daniel Quintero, sigue lanzando propuestas que generan bastante polémica.

Hace unas semanas el exalcalde de Medellín propuso regalar lavadoras a las mujeres de escasos recursos económicos si se convierte en presidente en las elecciones del 2026.

“Producidas de forma masiva podemos tener lavadoras que saquen a la mitad del país de la era de las cavernas por menos de 500 mil pesos la unidad. ¡Lo de Colombia no ha sido falta de plata sino falta de ideas!“, dijo en su momento.

Contexto: Críticas a Daniel Quintero por insistir en propuesta de regalar lavadoras a mujeres si gana la Presidencia: “Sacarán a la mitad del país de la era de las cavernas”

Esa propuesta de Quintero fue calificada de populista y recibió múltiples críticas, pero siguió promoviéndola a través de sus redes sociales.

Ahora, el aspirante presidencial lanzó otra propuesta que es igual o más polémica que la anterior porque estuvo en Cartagena, Bolívar, y allí aseguró que va a igualar los precios de la energía en todo el territorio colombiano.

Según Quintero hará una inversión de cuatro billones de pesos para que los 32 departamentos tengan su propia empresa pública de energía y de esa manera se unifiquen los precios.

El aspirante dijo que la energía más alta se paga en la Costa Caribe y que por ello se debe igualar el precio a otras regiones donde se paga menos por ese servicio.

“Esto significa que Córdoba, Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, César y Sucre no van a seguir pagando las tarifas más altas del país, los españoles se robaron las inversiones que debía hacer Electricaribe y lo más grave de todo es que ese robo hoy se lo están cobrando a la gente en sus tarifas de servicios públicos”, dijo Quintero.

Contexto: Ganador de la consulta del Pacto Histórico no podría participar en el frente amplio en marzo de 2026; estas son las razones

Delante de los habitantes de Cartagena, Quintero explicó que su propuesta es viable y que hará lo mismo que hizo en Medellín con Hidroituango.

“Esta es nuestra quinta propuesta presidencial, es una idea muy buena para que haya un pago unificado en toda Colombia y se paguen precios justos por el servicio de la energía”, explicó.

Según el candidato del progresismo, la idea es crear empresas como Empresas Públicas de Medellín (EPM) en cada región para que se encarguen del suministro sin depender de terceros.

Por ahora, no se han dado reacciones a esta propuesta de Quintero que seguramente generará polémica en el país y respuestas por parte de especialistas en el sector energético.

Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.
Iván Cepeda, Carolina Corcho y Daniel Quintero.

La consulta del Pacto Histórico se hará el próximo 26 de octubre y allí se conocerá el candidato presidencial de ese sector entre Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho.

