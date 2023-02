David Luna aseguró que Petro estaría buscando réditos políticos para las elecciones de octubre con el Metro de Bogotá

SEMANA: ¿Cómo evalúa la polémica que se ha generado por la discusión del Metro en Bogotá?

David Luna (D. V.): A Bogotá y a los bogotanos les llevan tomando el pelo 80 años con una obra que se necesita, no solamente para dignificar la movilidad, sino de una vez por todas, para cumplir un sueño que es necesario para disminuir los tiempos de transporte y, por supuesto, las dificultades.

Parecía que ya habíamos resuelto el tema de los egos, de la soberbia entre políticos y ahora, después de diseñar, contratar, estar en ejecución con un gasto de más de 1 billón de pesos, el presidente, a través de su ministro, amenazan a la ciudad con suspender la obra. A mí me parece eso no solamente un gesto de desagradecimiento y de irrespeto con la ciudad, sino de absoluta torpeza, porque el presidente Petro está pensando más en sus réditos políticos y en proteger su narrativa en el futuro de una ciudad que requiere de una vez por todas avanzar.

El senador David Luna, de Cambio Radical, asegura que el Metro es de todos los bogotanos y no de egos políticos. Congresista 2022 / 2026 Bogotá, julio 18 de 2022 Foto Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: Guillermo Torres /Semana

SEMANA: ¿En qué cree que derivará esta polémica?

D. V.: Más allá de la incertidumbre que se está generando con el anuncio de la polarización que está promoviendo el presidente Petro para ambientar la campaña a la Alcaldía de la ciudad, creo que jurídicamente es muy poco lo que terminará sucediendo. Porque, uno, los contratos son ley para las partes y solamente las partes pueden modificarlos de común acuerdo y acá una de ellas es la empresa Metro de Bogotá, en la que el presidente Petro no tiene injerencia, y otra de las partes es el Gobierno chino donde podrá tener injerencia, pero no será suficiente para obligar a la primera modificarlo. En segundo lugar, esta es una obra que ya comenzó y tiene casi el 20 % de avance y habría un detrimento patrimonial enorme, en el entendido que se ha gastado más de 1 billón de pesos en compra de predios. En tercer lugar, habría una demora. Ningún funcionario público que tenga dos dedos de frente va a modificar un contrato para que posteriormente los metan a la cárcel. No será tan fácil. Me parece una estrategia de Petro para polarizar la ciudad y tratar de hacer lo de la campaña pasada con su candidato para generar una controversia.

SEMANA: El presidente Petro anunció un viaje a China para hablar de esa obra con el Gobierno de ese país, ¿podría influir para lo que él busca?

D. V.: No sé si el presidente quiere ir a China por razones puntuales o está tratando de buscar una excusa para poder viajar con un tema tan complejo. Insisto, el Gobierno chino puede decir misa sobre el contrato, pero si no hay una modificación bilateral, lo que se va a generar es un pleito monumental y los que vamos a terminar pagando somos los bogotanos que nos llevan tomando del pelo con este tema más de 80 años.

El Metro no tiene apellido. No se llama ni metro Peñalosa, ni metro Claudia, ni metro Petro, el metro es de Bogotá. Como hay una línea aérea, está diseñada una línea subterránea, este no puede ser un tema político y de pasiones. Este tiene que ser un tema técnico y obviamente de efectividad.

El senador citó al Congreso al ministro Reyes para recalcarle que tiene responsabilidades políticas y judiciales con esa obra. - Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué percepción tiene de la posición del ministro de Transporte, Guillermo Reyes?

D. V.: Como lo dije públicamente, el ministro no puede pretender amenazar a la ciudad y amenazar a sus ciudadanos. El ministro debe entender que esta ciudad tiene autonomía y que el Gobierno nacional ya se comprometió a cofinanciar esa obra y hay unos documentos que gozan de legalidad como son los Conpes y los presupuestos aprobados por el Congreso. Por sistema presidencialista que tengamos, la institucionalidad no se puede pisotear bajo ninguna circunstancia.

SEMANA: Usted citó al ministro Reyes al Congreso, ¿qué le preguntarán?

D. V.: Vamos a ser enfáticos en señalarle que él además de tener una responsabilidad política con Bogotá, tiene una responsabilidad de orden penal y fiscal, y debe cumplir a cabalidad los documentos que fueron aprobados en su momento. Salir a decir lo que dijo genera no solamente una crisis de identidad en la ciudad, sino, adicionalmente, una crisis en las entidades que acompañaron este proyecto. Es que está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, esto no es todo para el relato, para la narrativa, para la galería.

El senador dijo que no es que respalde a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, sino que respalda la obra para los bogotanos. Considera que el Metro no debería tener apellidos. - Foto: Alcaldía de Bogotá

SEMANA: ¿Respalda la posición de Claudia López?

D. V.: Yo lo que respaldo es a Bogotá, a los bogotanos que no quieren que les sigan tomando del pelo con un proyecto que desde hace 80 años es una ilusión. Nosotros merecemos dignidad y nuestra movilidad. En este caso lo que importa es que haya un metro diseñado y contratado y en ejecución, lo que queremos es que se respete, vuelvo e insisto, este no es el metro de Claudia López, ni el de Peñalosa, ni el de Petro, es el metro de los bogotanos.