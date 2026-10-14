Defensa de Eva Ferrer aseguró que está dispuesta a atender llamados de la justicia de EE. UU.: “Estamos a la espera”

Jhony Batalla Mena, abogado de Eva Ferrer, habló en SEMANA sobre la estrategia jurídica de la exconsejera presidencial para la Reconciliación, quien en una explosiva entrevista a este medio aseguró que existe una presunta banda criminal alrededor de Verónica Alcocer, ex primera dama.

De acuerdo con Batalla Mena, Ferrer ha sido llamada a declarar ante la Fiscalía en una sola ocasión, por motivo de los audios revelados en SEMANA, donde aseguró que el entorno de la ex primera dama era una “mafia”.

“Estamos a la espera de que sea llamada para poder clarificar esto. Como dije, Eva está dispuesta a dar su versión, a dar la evidencia que ella tiene para poder apoyar lo que dijo”, manifestó.

Y agregó: “Si el Departamento de Estado de Estados Unidos llama, pues Eva estará ahí dispuesta. Eso es lo que ella me ha dicho a mí como abogado”.

Según Batalla, la defensa de Ferrer aún no ha establecido contacto con Estados Unidos, pero se encuentra abierta a acudir a la justicia del país norteamericano si así se requiere.

Igualmente, aseguró que, tras una reunión con la fiscal del caso, se establecerá una metodología de investigación ante las declaraciones de Ferrer.

“Se avanza, como lo hicimos hoy con la fiscal, manifestándole que estamos dispuestos y preguntándole cómo quiere escuchar a Eva. La fiscal dijo que vamos a hacer un programa metodológico de investigación y ahí vamos a proceder para corroborar la declaración”, dijo.

Batalla confirmó que Ferrer salió del país después de la entrevista con SEMANA y que comparecerá ante la Procuraduría General de la Nación de forma virtual, con el fin de salvaguardar su seguridad.