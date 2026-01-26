Política

Defensoría del Pueblo prende alarmas por la crisis de dirección en la Unidad para las Víctimas

El organismo advirtió que los cambios en la dirección y las denuncias por presuntas irregularidades comprometen el avance de la política pública de atención a víctimas.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 2:55 a. m.
Defensoría del Pueblo alerta por inestabilidad en la institución.
Defensoría del Pueblo alerta por inestabilidad en la institución. Foto: Semana

La Defensoría del Pueblo alertó al Gobierno Nacional sobre la inestabilidad que persiste en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias. Esta situación, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública dirigida a esta población.

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

En un pronunciamiento oficial, el organismo de control señaló que la falta de estabilidad en la entidad encargada de la atención y reparación de las víctimas del conflicto armado ha tenido impactos directos en el desarrollo de medidas clave, en un contexto en el que este grupo poblacional representa aproximadamente el 20 % de la población del país.

La advertencia de la Defensoría se conoce luego de que el pasado viernes fuera declarado insubsistente el director general de la Unidad para las Víctimas, una decisión que se produjo en medio de diversas denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión, de las que ya había alertado SEMANA.

Petro ordenó la insubsistencia del polémico director de la Unidad de Víctimas. SEMANA alertó posibles irregularidades en la entidad
Unidad para las Víctimas; el senador Gustavo Moreno; y el director de esa entidad, Adith Romero
Unidad para las Víctimas; el senador Gustavo Moreno; y el director de esa entidad, Adith Romero Foto: SEMANA

Frente a este escenario, la entidad exhortó al Gobierno Nacional a dar respuesta a los cuestionamientos relacionados con posibles hechos de corrupción y a adoptar medidas que garanticen transparencia y estabilidad administrativa.

