Desde el avión presidencial, Abelardo De La Espriella firmó la extradición número 119: “Una verdadera maravilla”

Próximo a finalizar la semana, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó uno de los trámites “favoritos” desde que llegó al poder. Tiene que ver con la firma de extradiciones.

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Este jueves 8 de octubre, el mandatario colombiano, desde el interior del avión presidencial, firmó la extradición número 119 de su administración.

“Doctor Barreto (secretario jurídico de Presidencia), y volvemos con la sección favorita del pueblo colombiano, la firma de extradiciones, haciendo lo que tenemos que hacer, aplicando los mecanismos de cooperación internacional para mandar a todos esos delincuentes que delinquen en otro lado y que creen que se van a esconder aquí en Colombia y que van a pasar de agache”, expresó De La Espriella.

Lanzó la pregunta al funcionario de la Casa de Nariño: “¿Cuántas extradiciones tenemos para hoy, doctor Barreto?”.

El presidente Abelardo De La Espriella, desde el avión presidencial, reveló que llegó a la firma de 119 extradiciones desde que se posesionó: “Una verdadera maravilla”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/HRT7jHQ1gr — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

El secretario jurídico respondió: “Para hoy, señor presidente, tiene nueve extradiciones” y luego replicó el mandatario, “¿y llevábamos?”, luego indicó Barreto, “ahora tiene 119 en 60 días”.

“119 extradiciones en dos meses de Gobierno. ¡Qué maravilla! A todo el que delinque fuera y cree que se puede quedar aquí y burlarse de la justicia internacional, le digo: ‘Bienvenido a la patria milagro’”, afirmó el jefe de Estado en el video que publicó en redes.

Pero también publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram: “En mi Gobierno aplico, sin titubeos ni contemplaciones, todos los mecanismos de cooperación internacional para que quienes cometen delitos en otros países respondan ante la justicia”.

Mensaje en Instagram de Abelardo De La Espriella Foto: Mensaje en Instagram de Abelardo De La Espriella

“Que les quede muy claro: Colombia no será refugio de delincuentes ni escondite de quienes pretenden evadir la justicia internacional. El que crea que puede venir a nuestro territorio a esconderse o a pasar de agache está muy equivocado”, reiteró De La Espriella.

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Y concluyó el presidente: “Con las nueve extradiciones que firmo hoy, completamos 119 extradiciones en apenas 60 días de Gobierno. ¡Una verdadera maravilla! ¡Se acabó la alcahuetería! Aquí no hay escondederos, privilegios ni impunidad para quienes pretenden burlarse de la justicia. ¡El que la hace, la paga!”.