“Dudo que a Rodolfo Hernández le alcancen los votos para la gobernación de Santander”, representante Érika Sánchez

Apenas dos meses después de haber asumido como congresista, el excandidato Rodolfo Hernández, quien ganó su curul por quedar de segundo en las presidenciales, confirmó que renunciará al Senado de la República.

Todo apunta a que aspirará a la Gobernación de Santander en las elecciones regionales de 2023. Por lo menos así lo dejó ver en una reunión con congresistas en la que confirmó que dejará el Capitolio.

Sin embargo, en diálogo con SEMANA, la representante Erika Sánchez, quien fue electa por el partido de Hernánez Liga de Gobernantes Anticorrupción, aunque luego se salió de la colectividad, aseguró que duda que a Hernández realmente le alcancen los votos.

SEMANA: Rodolfo Hernández anunció que renunciará a su curul en el Senado apenas dos meses después de haberse posesionado, ¿cómo ve esa decisión?

ERIKA SÁNCHEZ (E.S): la decisión la ha tomado el ingeniero. Manifestó que no era su ejercicio ser senador y que no se sentía a gusto en la Rama Legislativa cuando toda su experiencia ha sido de ejecución.

Pero en este momento tan crucial que está el Congreso de la República con tantas responsabilidades de aprobar un paquete de reformas, se nos avecina la reforma tributaria, considero que es una decisión que no favorece a la democracia y que no respalda realmente a la oposición como se le hizo ver a los 10 millones 600 mil colombianos que creyeron en una apuesta política distinta, que creyeron en una forma de ver la política de manera diferente, de manera incluyente, de verdad de velar por los intereses de una clase menos favorecida, de una clase golpeada por la corrupción, de velar por esos colombianos a los que les ha costado mucho salir adelante.

Es una decisión que no está respaldando el compromiso social con la gente, porque si bien es cierto no ganamos la Presidencia, Colombia tenía los ojos puestos en lo que iba a representar el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, pero se le ha cerrado las puertas a los colombianos que tienen una vocación social, que quieren ser voceros y líderes. El manejo de una u otra manera arbitrario que están haciendo la familia del ingeniero y quizá el mismo ingeniero con el partido no es procedente con un ejercicio democrático.

SEMANA: ¿Cómo ve el panorama de Rodolfo Hernández para la Gobernación de Santander?

E.S.: le manifesté alguna vez mi preocupación que si él dejaba la curul pueda que se repita la historia de lo que sucedió hace algunos años con el senador Leonidas (Gómez) quien renunció a la curul de Senado, tenía aspiraciones a la Gobernación y Santander no lo respaldó, Santander lo castigó. El ingeniero ahorita no tiene un potencial electoral de 10 millones 600 mil colombianos, ahorita el potencial electoral ya es muy efímero. La gente se siente defraudada, la gente siente que él no ha hecho un ejercicio desde la oposición. Poner un Twitter no significa nada frente a lo que hay que luchar acá.

SEMANA: ¿Usted cree que el ingeniero, entonces, no llega?

E.S.: la política es muy dinámica. La política se da desde los resultados y de verdad que yo veo con mucha preocupación un panorama muy incierto, dudo que realmente a Rodolfo le alcancen los votos para la gobernación o para la alcaldía, mi invitación era que terminara su periodo legislativo, le mostrara a Colombia que él realmente les iba a responder a los colombianos y realmente iba a ser la oposición a este gobierno para hacerle cumplir todas las promesas de campaña.

SEMANA: ¿El ingeniero está traicionando a sus electores?

E.S.: Colombia puso en él los ojos para que pudiera un control exhaustivo y al renunciar, al no sentirse cómodo, al irse a otro escenario, se van a sentir desprotegidos y hemos visto que las interacciones de los seguidores en las redes sociales de lo que fue hace tres meses, cuando la euforia por un cambio en la democracia, un cambio en la política se veía a flor de piel de los colombianos. No veo un panorama muy favorable para las elecciones a la gobernación.

SEMANA: Se dice que él se posesionó con el objetivo de tener la personería jurídica para su partido político, ¿usó al Congreso?

E.S.: ese puede ser el sentir de los colombianos, que fue una estrategia para obtener la personería y que una vez obtuvo la personería apague y vámonos. También es cierto que el ingeniero tiene unos procesos pendientes con la justicia que fueron trasladados a la Corte Suprema de Justicia una vez toma la curul de senador. Hay que pensar realmente cuál es el objetivo de los colombianos, si es un servicio social, lo puede hacer también desde el Congreso, o si hay otros objetivos que estamos desconociendo. Lo que está claro es que para las elecciones venideras de Cámara y Senado va a ser difícil que los colombianos vayan a apoyar este tipo de iniciativas cuando no se les está cumpliendo.

SEMANA: ¿Cómo es la relación suya con Rodolfo Hernández y con el partido?

E.S.: tenemos buena relación con él, el hecho de que yo ya no haga parte no significa que no lo vaya a apoyar en las iniciativas que tenga para los colombianos. Yo le firmé un proyecto de ley relacionado con el sistema de contratación de obras públicas. Le agradezco a él la oportunidad que me haya incluido en la lista cerrada a la Cámara, le agradezco todas las oportunidades que brindó a personas como yo.

Con el partido, si no tengo las mejores relaciones, fui víctima de agresión verbal por parte de la esposa de Rodolfo que es la directora del partido, no nos dieron voz no voto, no pudimos participar en la construcción de los estatutos. Era nefasto no poder estar ahí en un escenario del que nunca quisieron que fuéramos parte. Mi relación con el partido es nula.