Dura respuesta de Juan Manuel Santos a Gustavo Petro por críticas a la paz con Farc: “Muchos críticos del acuerdo no se lo han leído”

Después de las fuertes críticas del presidente Gustavo Petro al acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Juan Manuel Santos respondió en el programa Mis Preguntas, dirigido por el periodista Roberto Pombo en W Radio.

El exmandatario, responsable del pacto con la guerrilla, pidió que el jefe de Estado honre su palabra de implementarlo.

De acuerdo con el expresidente Santos, el acuerdo de paz resuelve “muchísimos de los problemas que tiene el país”.

“Eso se lo dijimos al presidente Duque, pero, como sucedió con tantas cosas, le entró por un oído y le salió por el otro. Eso se lo dijimos al presidente Petro desde la campaña y el presidente Petro se comprometió con el país a implementar el proceso de paz con las Farc”, manifestó el exmandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos. - Foto: Santos BBC

Santos aseguró que, en siete meses de gobierno, la implementación del acuerdo ha sido lenta. Habló de las amenazas a los firmantes en Mesetas, Meta, calificándolas como una situación “grave” y producto de no aplicar el punto de las garantías en seguridad.

Los dejo la respuesta del expresidente @JuanManSantos a las recientes declaraciones del Presidente @petrogustavo sobre el acuerdo de paz de la Habana. Invita a sus asesores a leer el acuerdo, entre otras sugerencias #MisPreguntas https://t.co/Vt66G7FuZp pic.twitter.com/YUNefeZHLr — Roberto Pombo (@robertopomboh) March 19, 2023

“Esperamos que este gobierno convierta en realidad su voluntad política que tanto ha expresado con respecto a la implementación del acuerdo de paz con las Farc. Para bien del país y para bien del propio Gobierno porque, como también se ha dicho, sin la implementación del acuerdo de paz con las Farc, cualquier intento de paz con otros grupos queda muy difícil”, dijo el expresidente para el programa radial.

Finalmente, el exmandatario se refirió a las críticas del presidente Gustavo Petro, que argumentaban la falta de elementos de transformación nacional dentro del articulado del acuerdo de paz.

“Respecto de los comentarios del presidente Petro en estos últimos días sobre el contenido del acuerdo y la falta de una mención al asunto tecnológico y educativo en la reforma rural, pues mucho me temo que los asesores del presidente lo pusieron a decir algo que no es totalmente cierto. Eso que dijo el presidente Petro que no tenía el acuerdo está en el acuerdo, está en la página 26 de las 320 páginas que tiene el acuerdo. Lo que sucede con demasiada frecuencia es que muchos críticos del acuerdo no se han leído el acuerdo. Pero, afortunadamente, este acuerdo, como lo reconoce el mundo entero, quedó muy completo. Lo que falta es implementarlo”, concluyó Santos.

La firma de la paz con las Farc.

En un discurso en Medellín, el presidente Gustavo Petro criticó duramente el articulado del acuerdo de paz por sus supuestas falencias en algunos temas.

“No está escrito en los acuerdos la palabra ‘conocimiento’, la palabra ‘saber’, la palabra ‘universidad’ (…). No está escrita la palabra ‘industrialización’. Pareciera que fuera un mundo romántico de antes, como si se pudiera mirar atrás y construir una sociedad rural que ya no somos, por los procesos de urbanización”, reseñó el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro critica el acuerdo de paz. - Foto: Presidencia

En ese orden de ideas, el presidente Petro señaló que el acuerdo de La Habana “apuesta a un mundo equitativo rural, que es de donde surge ese tipo de movimiento. Plasma en el acuerdo lo que ellos tendrían en la cabeza como una perspectiva histórica de Colombia. Pero en mi opinión, indudablemente, se queda incompleto”.

No obstante, el mandatario precisó que esto no significa que el acuerdo no se esté cumpliendo. “Incluso hay una instancia creada en ese mismo acuerdo que posibilita su transformación. A mí me gustaría que se convocara para mirar los temas que no se introdujeron, más en una perspectiva de diálogo ya de la sociedad colombiana, no de un acuerdo con un grupo”, manifestó.

En tal virtud, el presidente Petro insistió en que “no se puede tener un mundo rural equitativo, relativamente avanzado, sin conocimiento y sin industrialización”.