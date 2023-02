Duro pulso por consumo de marihuana en los congresistas: “Las drogas son una esclavitud”

La representante del Pacto Histórico Susana Gómez, conocida como Susana Boreal, revivió en las últimas horas el debate que se ha generado en el país sobre la legalización de la marihuana. Si bien el Congreso ha venido avanzando en la discusión, aún no hay consenso sobre el consumo de esta sustancia.

Justamente en medio de una audiencia pública sobre este tema en el Congreso, la representante Gómez soltó la perla. “Soy consumidora de marihuana”

“Hacerlo todos los días me encanta. Lo hago de manera regular y me encanta ver acá en el Congreso esa pancarta gigante que dice cannabis porque rompe con la ideología de este país que, precisamente, criminaliza el consumo”, manifestó la congresista del petrismo.

Agregó que “Hacerlo todos los días me encanta y no me da pena decirlo porque necesitamos una transformación cultural en este país, la marihuana no tiene nada que ver sobre cómo seamos como personas”.

La congresista dijo que el presidente Gustavo Petro les ha dicho que la regulación del cannabis es una prioridad “para legalizarla” porque es una realidad cultural y social que no se puede esconder. Argumentó que la legislación suele ser mucho más atrasada de la realidad social que se está viviendo.

Boreal indicó que la regulación del cannabis podría traer muchos beneficios económicos y médicos al país. Además, se comprometió a liderar una causa para que en Colombia se respeten los derechos “al ocio, al disfrute y a la fiesta”.

El asunto, como era de esperarse, levantó ampolla y al interior del Congreso algunos de los senadores y representantes no tardaron en recriminar el comportamiento de sus compañeros.

Una de las más molestas fue la representante conservadora Juana Carolina Londoño, quien aseguró que “las drogas son una esclavitud”.

“Para mi las drogas no son una libertad, son una esclavitud, miles de familias viven hoy pesadillas en sus hogares por cuenta de su consumo”, manifestó Londoño.

La congresista reprochó, además, que el Congreso esté tramitando un proyecto para legalizar el consumo de cannabis.

“Como líderes de país no podemos incitar a su consumo justificando que es una revolución cultural”, apuntó la representante conservadora.

Las polémicas de Susana Boreal

Boreal lleva siete meses en el Congreso, lugar al que llegó gracias a la lista cerrada del Pacto Histórico y con el paso de los meses se ha dado a conocer por sus salidas en falso.

En agosto de 2022 quedó registrado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, que la congresista quería firmar una proposición que había presentado previamente el representante Daniel Carvalho.

“Quisiera adherir y firmar una de las proposiciones del representante Daniel Carvalho, por favor”, dijo la congresista con voz tímida. Y luego reconoció: “No sé cómo es el procedimiento”, afirmó.

Ante las dudas de lo que estaba ocurriendo, la mesa directiva le preguntaba cuál era su propósito, a lo que la congresista contestó: “No, qué pena. No sé cómo es el procedimiento para firmar una de esas proposiciones de Carvalho”, aseguró.

Pero el hecho no acabó ahí. La parlamentaria del Pacto no solo no sabía cómo firmar la proposición, sino que tampoco tenía claro qué era lo que quería firmar. Cuando le preguntaron qué era lo que quería apoyar, comentó con voz dudosa: “Donde se cita al gobernador, al alcalde, lo que tiene que ver con el metro de Medellín, por favor”, comentó Gómez.

Ante lo extraña de la solicitud y del momento, uno de los funcionarios que intentaba descifrar lo que decía la congresista, se notó perdido ante lo irreal del momento. Todo esto generó molestia porque Boreal antes de llegar al Legislativo dijo que Colombia tenía 36 departamentos.