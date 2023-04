Efraín Cepeda anunció que si no se hacen ajustes solicitados a reforma a la salud, el Partido Conservador votará negativamente

La reforma a la salud sigue tambaleando. El debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes se reprogramó para el próximo martes, mientras los partidos tradicionales terminan de revisar con sus mesas técnicas la nueva ponencia.

Sin embargo, el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, tras una reunión con los demás directores de los partidos tradicionales de la coalición del Gobierno -Dilian Francisca Toro, de La U, y el expresidente César Gaviria, del Partido Liberal- anunció que si no son tenidas en cuenta sus recomendaciones, como está sucediendo, no respaldarán la iniciativa.

“Si esas condiciones persisten el martes, el Partido Conservador votará negativo el proyecto, la ponencia radicada producto de la reforma presentada”, aseguró Cepeda.

Efraín Cepeda Sarabia senador del partido Conservador Congresista 2022 / 2026 Bogota julio 18 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana - Foto: Guillermo Torres /Semana

El senador del Partido Conservador afirmó que, además, no asistirá a otro encuentro en la tarde porque considera que no tiene sentido y no se está avanzando. “Me negué a asistir a una reunión a las 2:00 p. m. No vuelvo a asistir a más reuniones, ¿para qué?, con el 20 % de acogida”, reclamó el presidente de esa colectividad.

Y que por eso se notifica al Ministerio de Salud que no votarán el proyecto si las recomendaciones que ya han hecho no son tenidas en cuenta. “No lo vamos a votar en caso de que ellos insistan en esta postura. Deben acogerlas, de otra manera, no hay votos”, afirmó Cepeda.

El presidente de la colectividad recordó que su propuesta se basa en 133 proposiciones presentadas por los tres partidos tradicionales. Sin embargo, señaló que luego de revisar los cambios en la ponencia junto a sus técnicos, detallaron que no se han hecho muchos de los cambios solicitados.

El Partido de la U, que lidera Dilian Francisca Toro, espera obtener mayor representatividad en el Congreso. - Foto: guillermo torres reina-semana

“Luego de que ellos expresaron que ya lo habían estudiado, nos acabamos de reunir los tres presidentes de los partidos, Partido Conservador, Partido Liberal y Partido de la U”, aseguró Cepeda.

Dijo que del total de las proposiciones presentadas, sólo se acogieron el 27 % y que por lo tanto, rechazan el 73 %. Además, que de los temas prioritarios como el modelo mixto, la libre escogencia de las gestoras de salud, entre otros, sólo se acogen 19 recomendaciones de 95 hechas. “Menos del 20 % reclamó Cepeda”.

En las últimas horas, SEMANA había conocido que la ministra de Salud, Carolina Corcho, les había cerrado la posibilidad a los demás cambios que están solicitando desde los partidos a la reforma. Y que por eso varios de los congresistas de la Comisión Séptima, en la que se llevará a cabo el debate votarían negativamente.

Por su parte, desde el Partido de la U siguen manteniendo las condiciones similares al Partido Conservador y es que se hagan los ajustes que están solicitando porque no ven varios de los cambios que piden en la nueva ponencia. Alertan, de la misma manera, que si el martes en el debate no ven materializados los requerimientos, no la respaldarán.

Se espera el aterrizaje del Partido Liberal, cuyo director, César Gaviria, señaló la intención de sumarse a la coalición de gobierno. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-semana

En una posición similar está el Partido Liberal, que está jugando a varias bandas. Por un lado, respalda las proposiciones hechas por las otras dos colectividades, mientras que, por el otro, se conoció que presentarán una nueva reforma a la salud en la Comisión Primera, es decir, como ley estatutaria y hasta contaría con el respaldo de distintos sectores, entre ellos, el senador Humberto de la Calle, según pudo confirmar en exclusiva SEMANA.

La nueva iniciativa fue presentada luego de que la ministra Corcho no avanzara en las solicitudes que están haciendo desde esas colectividades y tuviera en cuenta las recomendaciones.

El expresidente César Gaviria, líder de la colectividad, busca que el proyecto construya sobre lo construido en los treinta años de existencia del actual sistema de salud. Sin destruirlo, el partido dice que pretende mejorar las falencias, fortalecer las capacidades del sistema y garantizar el derecho fundamental para los colombianos.