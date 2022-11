El aeropuerto El Dorado “se ha convertido en una zona de alto riesgo que deja por el suelo el nombre del país”, dura crítica de Sergio Fajardo

Una dura reflexión sobre el trato que reciben los pasajeros en el aeropuerto El Dorado realizó en las últimas horas el excandidato presidencial Sergio Fajardo, a raíz de los hechos sucedidos al cantautor dominicano Juan Luis Guerra.

“¡Qué vergüenza con @JuanLuisGuerra! Ojalá les devuelvan pronto sus equipos de trabajo. El aeropuerto @BOG_ELDORADO se ha convertido en una zona de alto riesgo que deja por el suelo el nombre del país: reciben a las patadas o lo atracan antes de salir”, manifestó Fajardo en su cuenta de Twitter.

Qué vergüenza con @JuanLuisGuerra! Ojalá les devuelvan pronto sus equipos de trabajo. El aeropuerto @BOG_ELDORADO se ha convertido en una zona de alto riesgo que deja por el suelo el nombre del país: reciben a las patadas o lo atracan antes de salir. 🙃🙃 — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) November 29, 2022

El caso al que se refirió Fajardo lo dio a conocer el músico en las últimas horas, cuando, según la denuncia, a una persona de su equipo se le llevaron el equipaje de mano, en el que tenía información sobre la gira que llevan a cabo, así como elementos necesarios para los shows.

“Queridos amigos de Bogotá, después de dos conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar con nuestra gira y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea”, expresó el artista.

Y agregó: “Hacemos pública esta lamentable situación, ya que en ese equipaje estaba nuestra data de la gira y equipos extremadamente necesarios para nuestros conciertos. Rogamos que por favor sean devueltos y estamos dispuestos a pagar recompensa por ellos”.

Guerra solicitó que se comuniquen únicamente quienes tengan información al respecto: “Cualquier información será muy agradecida. Management Info440tour@gmail.com Para contactos en Bogotá solo sobre este tema: Carolina Solano 3182786938 operaciones@tbl-live.com”.

Otra denuncia de robo en el aeropuerto

En las últimas horas se conoció otra denuncia, esta vez del representante a la Cámara por Alianza Verde Cristian Avendaño, quien aseguró que fue víctima de robo en el qaeropuerto El Dorado, en momentos en que pasaba por el filtro de rayos X.

“Hace unos días, en el aeropuerto El Dorado, me robaron mi computador. Un aparato que había comprado para el trabajo, para poderlo transportar fácilmente, y estando acá, en una de las salidas hacia Bucaramanga, de regreso, me robaron el computador. Por esto he tenido que surtir varios procesos de revisión de cámaras e interponer la denuncia, porque estaban haciendo verificación para la individualización de la persona que me robó el computador”, afirmó el congresista.

Queridos amigos de Bogotá, después de dos conciertos maravillosos nos disponíamos a salir a Chile para continuar con nuestra gira y a uno de nuestros compañeros le sustrajeron su equipaje de mano en el momento que hacía su registro en la línea aérea. (1/3) — Juan Luis Guerra (@JuanLuisGuerra) November 29, 2022

Mediante dos videos conocidos a través de la Oficina de Prensa de la Cámara de Representantes, el legislador aseguró que “hoy es el primer día de todo lo que llevamos de trabajo en el Congreso en el cual debo excusarme por llegar tarde” a las sesiones de la corporación, en la cual ocupa una curul en la Comisión Quinta.

En los videos, el representante mostró una excusa que radicó para poder hacer, según él, las diligencias relacionadas con el atraco del que habría sido víctima. “Tenía que venir al aeropuerto, ya que las cámaras de la empresa de seguridad privada que opera aquí en el aeropuerto tienen un tiempo después del cual se borran estos archivos”.

“En el proceso de investigación que se está adelantando hasta ahora están en el tema de las cámaras y ya estaban casi corriéndose los términos en los cuales se borran los videos y todo lo que sirve como antecedente para la denuncia del robo. Por esa razón tuve que ausentarme”, aseguró el congresista en dos videos que fueron hechos desde el propio aeropuerto El Dorado.

La terminal aérea no se ha pronunciado formalmente hasta el momento por estos hechos, los cuales están siendo investigados por las autoridades.