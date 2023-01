“El cambio fue de frasco porque la mermelada sigue siendo la misma”, senador Jota Pe Hernández arremete contra el Gobierno Petro

El senador Jota Pe Hernández, uno de los congresistas con mayor visibilidad del país, arremetió nuevamente este viernes contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que no pierde oportunidad para criticarlo.

A pesar de pertenecer a la Alianza Verde, uno de los partidos clave de la coalición de Gobierno, Hernández no teme en asegurar que el comportamiento político de Petro es similar al de sus antecesores.

Por lo menos así lo dejó ver en un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, en el que compara a Petro con el expresidente Iván Duque.

“Duque tenía a Sanclemente, el de la narcofinca, y Petro tiene a Benedetti, a Juan Manuel Corzo, entre otras joyitas que representan este bello ‘cambio’, el cambio de frasco porque la mermelada sigue siendo la misma”, criticó el senador.

Y luego lanzó una dura sentencia: “Las mismas alianzas politiqueras y nombramientos vergonzosos”.

La comparación que hizo Hernández entre Petro y el expresidente Duque se fundamenta en que ambos tuvieron al exsenador conservador Juan Manuel Corzo como embajador en su Gobierno.

Juan Manuel Corzo, actual embajador en Paraguay

Hace apenas dos días, el senador de Alianza Ver criticó también el hecho de que el presidente Petro siga manteniendo a Concepción Baracaldo en la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a pesar de los llamados que le han hecho al jefe de Estado de que retire a la funcionaria, quien “no sabe de infancia”.

“Ni Cali ni Barranquilla superan el presupuesto anual del ICBF que es de 8 billones. ¿Será por esto que no sacan a la vecinita del cargo? El subdirector ya renunció mientras seguimos esperando la renuncia de Concha, quien manifestó y ha demostrado que no sabe de infancia”, apuntó el senador, quien le recordó al mandatario que “la vida de los niños no es un juego”.

Por eso, el congresista le indicó a esta revista que les volverá a insistir a sus copartidarios de la Alianza Verde que se declaren en independencia frente al Gobierno.

La Alianza Verde ha mostrado diferencias con el presidente Gustavo Petro - Foto: SEMANA

“Algunos ya despertaron, ya se dieron cuenta de las incoherencias, que una cosa decía Gustavo Petro como senador y otra la que hace como presidente. Algunos me han manifestado que están completamente decepcionados. Por eso hago el llamado a que nos declaremos en independencia”, aseguró.

No obstante, según explicó, a pesar de que algunos de sus copartidarios “ya despertaron” y están inconformes, hay otros que no pueden decir nada por qué “ya recibieron puestos”. Y fue enfático en que al Gobierno no le ha recibido “ni un tinto”.

“No me he reunido ni con el presidente Gustavo Petro ni con el ministro Prada, ni un tinto les he recibido, pero hay unos compañeros que antes decían una cosa desde la oposición y ahora que están en el Gobierno, actúan completamente diferente, han ido cambiando con la mermelada”, agregó Hernández.

El Pacto Histórico, la fuerza política del presidente Gustavo Petro, es la bancada con más curules en el Congreso: 20 en el Senado y 29 en la Cámara. - Foto: Darwin Núñez - Pacto Histórico

El senador de Alianza Verde no solo se fue ‘lanza en ristre’ contra de los partidos de la coalición que han recibido “mermelada”, sino contra algunos de los seguidores del presidente Petro, a quienes calificó como “foquitas” por aplaudir este comportamiento del Ejecutivo.

“Hay unas foquitas diciendo que la mermelada era necesaria para lograr acuerdos, los veré validando las criminales alianzas que harán con los politiqueros corruptos en las elecciones regionales”, indicó el senador.