“El Congreso debería tener todas las alarmas prendidas”: Carolina Arbeláez sobre asamblea del petrismo del 20 de julio

Las alarmas están prendidas en el Congreso de la República. Por primera vez en muchos años de historia se habla de la posibilidad de que el presidente Gustavo Petro no instaure una nueva legislatura y, en cambio, convoque a una asamblea con sus afines. Esto, debido a un llamado que se está haciendo para el 20 de julio desde el Pacto Histórico, centrales sindicales e indígenas.

En conversación con SEMANA, la representante Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, dijo que a pesar de que la Presidencia negó que Petro tenga ese propósito, no cree en lo que afirma el Gobierno y que tanto ella como sus compañeros tienen las alarmas encendidas.

La congresista de Cambio Radical considera que Petro está buscando la reelección a través de este mecanismo. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Considera que hay un riesgo para la democracia con el llamado de una asamblea nacional constituyente por parte del petrismo para el 20 de julio, el mismo día que se instala el Congreso?

CAROLINA ARBELÁEZ: Hay que tener todas las alarmas prendidas. Son múltiples los mensajes que ha venido emitiendo el presidente Gustavo Petro y sus aliados frente a la intención de convocar una asamblea nacional constituyente y que esto permita la reelección de Gustavo Petro. Aquí hay unas intensiones del presidente de querer perpetuarse en el poder. Yo creo que ese es un riesgo que enfrentamos y que de muchas formas lo ha venido diciendo el presidente en todos sus discursos. Recordemos cuando dijo que “yo estaré hasta cuando el pueblo decida, hasta cuando el pueblo y si quiere que yo siga aquí seguiremos”. Los mensajes que emite el presidente son muy confusos de una asamblea constituyente pero no sabemos cuál es la forma, el mecanismo a la que quieren llegar con esta asamblea ni qué es lo que pretenden con esta convocatoria.

SEMANA: ¿En el Congreso se está hablando de la posibilidad de que el presidente no instale la legislatura ese día, usted cree que eso podría llegar a pasar?

C.A.: Es un rumor que hay al interior del Congreso de que el presidente Gustavo Petro estaría pensando en no venir a instalar el 20 de julio, sino de instalar o hacer presencia con la convocatoria e instalar la asamblea nacional constituyente con más de 10.000 personas en la plaza de Bolívar. Un poco, me imagino, enviando mensajes equivocados a un pueblo que dice él que es el constituyente pero no entendemos cuando es un presidente de todos los colombianos y el pueblo somos todos, no solamente los afines al Gobierno, no solamente los seguidores de Gustavo Petro, sino los que están esperando que haya respuestas a todos los problemas que estamos enfrentando a esa crisis que también les preocupa lo que está pasando con las reformas que están viciadas de corrupción. Yo creo que aquí lo que debería hacer el Congreso de la República es tener todas las alarmas prendidas y entender la responsabilidad que tiene el Congreso en estos momentos de no tramitarle ninguna reforma al Gobierno hasta que no haya ninguna convocatoria de diálogo, hasta que no se instale esa tal mesa de diálogo nacional para que podamos encontrar salidas a los problemas que tiene el país, a las reformas que se necesita pero que de verdad soluciona y no que destruye como todo lo que está proponiendo Gustavo Petro con sus reformas.

Arbeláez dijo que en el Congreso ya miran alternativas para que si eso sucede se pueda llevar a cabo la instalación. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: Si el presidente no instala el Congreso, ¿tienen algunas alternativas?

C.A.: La Ley 5 dice que el Congreso se instalará con el presidente de la República, con presencia, pero hay una interpretación de la Ley 5 que establece que lo puede hacer el presidente del Congreso. Entonces no se, eso no había pasado antes, no hay un antecedente al respecto, entonces lo que estamos esperando es que todo no sea rumor y que de verdad tengamos la tranquilidad de que la democracia está fortalecida y que las instituciones van a seguir funcionando, porque es lo que nos convoca a todos, a las Fuerzas Militares, al Congreso de la República y a todo aquel que estamos hoy preocupados por lo que está en riesgo.

SEMANA: Desde Presidencia dijeron que no es cierto que se esté pensando cerrar el Congreso, ¿cree en los mensajes que se envían desde el Gobierno?

C.A.: No, yo a este Gobierno no le creo absolutamente nada porque recordemos que Gustavo Petro firmó en mármol que no iba a convocar a una constituyente y ya no hace sino hablar de eso en todos sus discursos. Están buscando la forma de instalarla y no sabemos con qué propósito y además sin tramitarla como debe ser pasando por encima de la Constitución y la ley. Eso es preocupante. No le creo nada al Gobierno, solo falta ver todo lo que pasa en las carteras que son mentiras y más mentiras, improvisación todo el tiempo y lo que vemos ahora son escándalos, no le creo absolutamente al Gobierno de Gustavo Petro.

La congresista propuso que se paren las reformas del Gobierno hasta que haya claridad en lo que sucederá ese día. Dice que Petro ya ha faltado a su palabra. | Foto: Guillermo Torres / Semana

SEMANA: ¿Cree que la finalidad del presidente Petro con esta asamblea es que el presidente Petro busque la reelección?