El general (r ) Jorge Luis Vargas calificó como “gravísima” la denuncia de SEMANA sobre las coimas del Metro de Bogotá: “podrían destapar un escándalo peor que el de Samuel Moreno”

La construcción del Metro de Bogotá es uno de los principales temas de la agenda en la carrera política por la Alcaldía de la ciudad.

Por eso, el general ( r ) Jorge Luis Vargas, fue uno de los primeros en reaccionar a la portada de Revista SEMANA, que reveló en exclusiva el expediente secreto que habla de coimas en la construcción de la megaobra, un hecho donde resultó salpicada la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, su esposa, la senadora Angélica Lozano, y su partido, la Alianza Verde.

“Gravísima denuncia de Revista SEMANA”, dijo el exdirector nacional de la Policía y hoy candidato a la Alcaldía. Y pidió a las autoridades “llegar a fondo en las investigaciones que podrían destapar un escándalo peor que el de Samuel Moreno”.

El ex oficial, quien hoy es candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Cambio Radical, dijo que “la capital no se puede seguir equivocando: politiquería y tibieza no puede ser una opción, mucho menos el camino de la primera línea”.

SEMANA reveló este sábado las comprometedoras conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, que obligaron a la Fiscalía a abrir un expediente, hasta hoy secreto, sobre posible corrupción en la construcción del metro de Bogotá.

Las interceptaciones más graves fueron realizadas entre enero y marzo de 2022 antes de las elecciones al Congreso.

En ellas, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. De esta cifra, unos 6.000 millones irían “a los verdes” para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Los reveladores documentos, conocidos en exclusiva por SEMANA, contienen varias menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano.

SEMANA conoció un reporte de los investigadores a la fiscal Lizeth Paola Rodríguez, de Yopal, con base en los hallazgos que empezaron a arrojar las interceptaciones. Por ejemplo, en una llamada del lunes 7 de marzo de 2022, a las 3:01 de la tarde, una semana antes de las elecciones al Congreso, surge información reveladora.

Una persona de nombre Diego habla con Silva Ardila. A partir del minuto 6:29 de la conversación, Silva Ardila hace referencia al metro y dice: “Ahí estuve precisamente reunido con los chinos que van a hacer el metro… comentando con ellos, ahí nos tomamos unos whiskies, ahí conversando, y mostrándome (...) que les tocó girar 6.000 millones para no sé quién ahí, no me quisieron decir, ahí con su trabalenguas, pero se los giraron ahí a la alcaldesa pa’l contrato, eso está todo corrupto, Diego, desafortunadamente eso se está moviendo mucho billete, esta gente le está dando plata a la alcaldesa”.

En el minuto 11:39 de la misma conversación, Silva Ardila asegura: “La plata se está moviendo de una manera impresionante, no te digo que ya los chinos le giraron, estando yo ahí al frente con ellos, me mostraron; vea, me están diciendo que gire, le giramos 3.000 millones el lunes y el jueves pasado tenían que girar los otros 3.000 millones y que era urgente, que era urgente… pues yo no sé, pero eso para el partido ese Verde donde ella participa, eso fue para el Partido Verde, para elegir seguro a la señora de ella, a la que está en el Senado… a la distinguida dama, dama de cortesía de la alcaldesa, entonces de seguro es para la campaña para ella, esa plata, esa plata era para la campaña de ella”.