“El ICBF no cambió en nada el desastre del Gobierno pasado”: senador Alexander López Maya

La muerte de 20 niños por desnutrición en La Guajira, durante los cuatro meses que lleva el gobierno del presidente Gustavo Petro, sirvieron de detonante para que las críticas hacia su gestión y la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, estallaran.

Aunque fue el mismo Petro el que reconoció ese “fracaso” durante su visita al departamento del norte del país, el reclamo iba dirigido a la directora de la entidad, Concepción Baracaldo.

“El hecho que yo venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando, el hecho que aquí se mencionó, que 20 niños indígenas han muerto por desnutrición durante este Gobierno, eso se llama un fracaso y se debe asumir como tal”, fueron las palabras del mandatario desde el municipio de Uribia.

Al respecto, varios senadores afines al gobierno y otros de la oposición, han dejado ver su malestar por lo sucedido en ese departamento y por lo que se han atrevido a pedir, de manera pública, la renuncia de Baracaldo.

Uno de los más recientes fue Alexander López Maya, senador por el Polo Democrático y quien aseguró que la gestión del ICBF no ha cambiado en nada en comparación con el gobierno del expresidente Iván Duque.

Así mismo, a través de su cuenta en Twitter, López acusó a Baracaldo de no haber atendido las recomendaciones que se hicieron durante el empalme entre los equipos del gobierno saliente de Duque y el de Gustavo Petro. Además, cuestionó la forma como, al parecer, la directora de la entidad ha tratado a las comunidades que han requerido de su atención.

“El problema del ICBF es que no cambió en nada el desastre del Gobierno pasado, la directora no acató las recomendaciones del informe de empalme y no le gusta trabajar con los trabajadores y las comunidades, ni siquiera los atiende. Seguimos mal con la niñez”, fue el reclamo de López a Baracaldo.

Hijo de Petro pide renuncia de la directora del ICBF

Nicolás Petro Burgos escribió en su cuenta de Twitter que lo que está pasando en La Guajira sería inaceptable y que por ende los funcionarios que no están de acuerdo con el ´Gobierno del Cambio´ es mejor que desistan de sus cargos.

“Si hay funcionarios que no están a la altura o no creen en el proyecto de cambio del #PactoHistorico, lo mejor es que den un paso al costado, que renuncien inmediatamente. La situación de la Guajira es inaceptable”, señaló Petro Burgos.

Lo cierto es que el presidente cuestionó la falta de políticas públicas por parte del Instituto y su directora, Concha Baracaldo, para tratar esta situación. “¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira”. Para Petro, el Gobierno está fallando en la protección de los menores de edad.

Otro de los que salió al baile fue Gustavo Bolívar, fiel seguidor de Petro y quien también le pidió a Baracaldo dar un paso al costado ante los pésimos resultados en materia de desnutrición que presenta La Guajira.

Frente a esto, el congresista del Pacto Histórico aseguró que Petro se convirtió “en el primer presidente capaz” en hacer “autocrítica de su propio Gobierno” y así se sumó a la lista de petristas que han hecho fuertes cuestionamientos a la gestión de Baracaldo en sus tres meses al frente del cargo.

“Ahora falta que la directora tome correctivos, demuestre que es capaz de enfrentar los retos de su cargo o de un paso al costado”, precisó Bolívar en su cuenta personal de Twitter. El mensaje recibió críticas mixtas por parte de otros usuarios de la red social, quienes coincidieron en que la permanencia de la directora es insostenible.